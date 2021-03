Landrat Baselbieter SP macht Druck: In jedem Sekundarschulkreis soll es eine gratis Tagesschule geben Die bereits hängigen Vorstösse zur Förderung von Tagesschulen im Baselbiet reichen der SP nicht. Sie legt mit Motionen nach und fordert staatlich finanzierte Tagesschulen für Sek- und Primarschüler. Michael Nittnaus 06.03.2021, 05.00 Uhr

Tagesstruktur-Angebote wie Mittagstische gibt es schon an vielen Schulen. Der SP fehlt es im Baselbiet aber an klassischen Tagesschulen. Symbolbild: Christian Tschümperlin

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken, hat sich die Baselbieter SP auf die Fahnen geschrieben. Analog zur SP Basel-Stadt lanciert sie etwa eine Volksinitiative zur staatlichen Finanzierung von Kindertagesstätten. Doch auch während der obligatorischen Schulzeit sollen Baselbieter Kinder den ganzen Tag an der Schule betreut werden können. Hier ist der Landkanton in den Augen der Sozialdemokraten noch mehr oder weniger eine Wüste.

«Es gibt nicht einmal an jeder Sekundarschule einen Mittagstisch»,

hält Landrat und Seklehrer Jan Kirchmayr fest. Und an zahlreichen Primarschulen seien in den vergangenen Jahren zwar Tagesstrukturen eingerichtet worden, doch längst nicht flächendeckend. Gerade für kleinere Gemeinden sei dies nicht immer umsetzbar. Ganz im Gegensatz zu Basel-Stadt: Dort kündigte die Regierung Ende Januar an, rund 75 Millionen Franken in den Ausbau von Tagesstrukturen zu investieren. Für jedes Schulkind soll ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen.

Gleich ein ganzes Vorstosspaket

Was die SP an den bestehenden Tagesstrukturen im Baselbiet stört, ist, dass diese teils nicht immer am Schulstandort geführt werden und oft verschiedene Departemente zuständig sind.

«Ich finde es wichtig, dass alles unter einem Dach und aus einer Hand ist»,

sagt SP-Präsidentin Miriam Locher. Daher setzt sich die SP explizit für wirkliche Tagesschulen mit einem Komplettangebot von Unterricht, Verpflegung und Betreuung ein. Vergangenen Herbst reichten Locher und Kirchmayr bereits eine Interpellation und ein Postulat ein, um zu erfahren, wie die Regierung zum Thema steht.

Doch noch bevor die Vorstösse behandelt sind, doppelt die SP nach. Der «Schweiz am Wochenende» liegen gleich vier Vorstösse vor, welche die Fraktion an der kommenden Landratssitzung vom Donnerstag einreichen möchte – darunter zwei verbindliche Motionen. «Die Nachfrage nach Tagesschulen ist bei der Baselbieter Bevölkerung riesig und der Politbetrieb träge. Wir wollen nicht noch Jahre warten, bis etwas passiert», begründet Locher die Ungeduld. Ausserdem sei Baselland hier wahrlich kein Pionier und man könne auf Erfahrungen in Basel-Stadt oder Zürich zurückgreifen.

Die CVP will, dass Eltern mitzahlen, die SP nicht

Eine Motion fordert, dass die Regierung kantonsweit auf Sekundar- und Primarstufe auf freiwilliger Basis Tagesschul-Pilotprojekte initiiert, mitfinanziert und dann evaluiert. Die zweite Motion geht noch weiter: Sie schreibt vor, dass der Kanton innert 15 Jahren auf der Sekstufe I in jedem Sekundarschulkreis eine Tagesschule führen muss. Zudem soll die gesetzliche Grundlage für Anschubfinanzierungen von Tagesschulen auf der Primarstufe geschaffen werden.

Denn die SP ist überzeugt, dass die hohen Investitionskosten und der betriebliche Aufwand zu Beginn ein Hauptgrund dafür sind, dass nicht schon mehr Gemeinden Tagesschulen anbieten. Für die Familien soll das Angebot freiwillig und praktisch kostenlos sein. Lediglich eine kleine Pauschale fürs Mittagessen fiele an.

«Die Eltern sollen sich nicht überlegen müssen, ob eine Tagesschule finanziell drin liegt»,

sagt Kirchmayr. Damit geht die SP einen anderen Weg als die CVP. Deren vor einem Monat überwiesenes Postulat bittet die Regierung, flächendeckende Tagesschulen auf Primarstufe zu prüfen. Die Eltern sollen sich aber einkommensabhängig an den Kosten beteiligen. Die zwei weiteren SP-Vorstösse sind Postulate. Eines fordert ein Konzept für ein bedarfsgerechtes Angebot an Tagesstrukturen auf Sekstufe. Das zweite fragt ganz grundsätzlich nach den Vor- und Nachteilen von Tagesschulen im Vergleich zu den heutigen Tagesstrukturen.