Keine Pflichtparkplätze mehr für Baselbieter Hauseigentümer

Landrat Keine Pflicht-Parkplätze mehr für Baselbieter Hauseigentümer Wer im Landkanton baut, muss auf seinem Areal eine bestimmte Anzahl Parkplätze erstellen. Mit dieser einheitlichen Regel ist Schluss: Der Landrat will es den Gemeinden überlassen, ob sie eine solche Parkplatz-Baupflicht wollen oder nicht. Hans-Martin Jermann 05.05.2022, 10.55 Uhr

Wer im Kanton Baselland ein Mehrfamilienhaus erstellt, der muss künftig eine bestimmte Anzahl Parkplätze auf seinem Areal erstellen. Mit dieser starren Pflicht soll nun Schluss sein. Kenneth Nars (Reinach, 21. März 2021)

Der Landrat will einen alten Zopf abschneiden: Im Kanton Baselland müssen Hauseigentümer bei Neu- und Umbauten 1,3 Parkplätze pro Wohneinheit erstellen. Diese Parkplatz-Baupflicht für Private gilt sowohl in dicht besiedelten, und mit ÖV gut erschlossenen Gemeinden in der Agglo, als auch in kleinen Oberbaselbieter Dörfern mit grossen Landreserven. Aus Sicht von Grossgemeinden ist die Erstellungspflicht hinderlich, da sie grössere Bauprojekte verteuert und die entsprechenden Parkplätze teilweise gar nicht benötigt werden.

Gemeinden, die nichts tun, müssen weiterhin Kantonsregel einhalten.

Mit dieser Pflicht ist nun wohl Schluss: Künftig sollen die Gemeinden selber entscheiden können, ob sie kantonale Vorgabe lockern, verschärfen oder gänzlich aufheben wollen. Der Landrat hat in erster Lesung eine entsprechende Änderung des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes begrüsst. Die Schlussabstimmung steht allerdings noch aus. Mit der Änderung wird die Gemeindeautonomie gestärkt. In Kommunen, die keine eigenen Regeln erlassen wollen, gilt indes auch künftig die bestehende kantonale Parkplatz-Erstellungspflicht.

Für viele ist es ein uralter Zopf: Im Kanton Baselland müssen bei Neu-, aber auch Umbauten 1,3 Parkplätze pro Wohneinheit zur Verfügung gestellt werden. Wenn also zum Beispiel ein Privater ein Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen baut, so muss er auf seinem Grund 13 Parkplätze errichten. Unabhängig davon, ob sich in der Nähe eine ÖV-Haltestelle befindet oder nicht. Die Regel gilt überall im Kanton, sowohl in dicht besiedelten Agglogemeinden als auch in Oberbaselbieter Dörfern mit grossen Landreserven.