Landrat Baselland: Nothilfekurs an Schulen soll Leben retten

Landrat Nothilfekurs für Baselbieter Sekschüler müsste kommen, doch der Regierung sind die Hände gebunden Zwei Lektionen Reanimationskurs pro Jahr in der Sek I und II: Das Parlament überweist eine Motion an die Regierung, doch zuständig wäre eigentlich der Baselbieter Bildungsrat. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 03.11.2022, 19.19 Uhr

Schon Sekundarschülerinnen und -schüler sollen obligatorisch zwei Lektionen Nothilfe pro Jahr lernen. Das System hat sich im Tessin bewährt. Bild: Marion Wannemacher

Selten wurde ein Vorstoss von der Landratsmehrheit als wichtiger eingestuft, denn: Es ging für viele um nichts weniger als Leben oder Tod. SVP-Landrätin Anita Biedert verwies darauf, dass in der Schweiz jährlich rund 8000 Menschen einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden. Gerettet werden könnten dabei nur sehr wenige. Dies, da Wiederbelebungsmassnahmen in den ersten drei bis fünf Minuten ergriffen werden sollten. Für Biedert ist klar:

«Es sind Laien vor Ort, welche die Rettungskette anführen müssen.»

Der Ansatz der 69-jährigen Lehrerin: Sie fordert per Motion, dass auf der Sekundarstufe I und II zwei Lektionen «Nothilfe mit Schwerpunkt Reanimation» pro Jahr in die Stundentafel aufgenommen werden. Und Biedert überzeugte am Donnerstagnachmittag die Landratsmehrheit: Mit 54 Ja- gegen 25 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung wurde die Baselbieter Regierung beauftragt, dies umzusetzen.

Überlebensrate im Tessin auch dank Schulen höher

Vorreiter dieser Idee ist der Kanton Tessin, der schon seit Jahren Schülerinnen und Schüler im 8. und 9. Schuljahr in Nothilfe ausbildet. Dies ergänzend zum Netzwerk erwachsener First Responder – also jenen Personen, die als erste vor Ort Massnahmen ergreifen können –, bei dem der Kanton ebenfalls führend ist. Das Resultat: Die Überlebensquote nach einem Herzstillstand liegt im Tessin je nach Studie zwischen 30 und 60 Prozent und damit wesentlich höher als in der Restschweiz.

SVP-Landrätin Anita Biedert ist selbst Lehrerin. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Dennoch war Biederts Motion umstritten, die Nein-Stimmen verteilten sich über alle Fraktionen. Auch der Regierungsrat lehnte das Anliegen ab. Dies löste bei Biedert Emotionen aus:

«Ich bin erschüttert, dass die Regierung dagegen ist. Es geht schliesslich darum, Leben zu retten.»

Laut Bildungsdirektorin Monica Gschwind sprachen gleich mehrere Punkte dagegen. Der wichtigste: «Die Erstellung der Lehrpläne und Stundentafeln gehört gemäss Bildungsgesetz in die Kompetenz des Bildungsrates.» Dieser beschliesse abschliessend, der Landrat könne die Einführung eines Nothilfekurses bloss als Wunsch platzieren.

Bildungsrat überliess es bisher den Schulen selbst

Gschwind gewährte auch gleich Einblick in die Haltung des Bildungsrates: Dieser überliess es bis jetzt den Sekundarschulen und Gymnasien, autonom zu entscheiden, ob und wie sie einen Nothilfekurs im regulären Unterricht oder in Projektwochen einbinden. Biedert pocht aber auf eine verpflichtende Regelung. FDP-Landrat und Bildungsratsmitglied Heinz Lerf konnte dazu nicht mehr sagen als: «Die Wichtigkeit des Themas ist uns sehr bewusst.»

Emotional wurde es auch, weil quer durch die Fraktionen Stimmen fragten, was denn für die zwei Lektionen pro Jahr anderes aus der dicht kalkulierten Stundentafel gestrichen werden solle. Gschwinds Fazit fällt ernüchternd aus: «Es ist wirklich eine vertrackte Situation.»

