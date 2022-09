Verspätete Baselbieter Rettungswagen vereinen den Landrat

Landrat Problem erkannt, trotzdem verrannt: Wer kümmert sich im Baselbiet endlich um die verspäteten Rettungswagen? Der Landrat ist sich einig, dass es im Baselbieter Rettungswesen so nicht mehr weitergehen darf. Doch die Regierung spielt den Ball zurück. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 30.09.2022, 19.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Kantonsspital Baselland kann mit seiner Sanität vor allem im Oberbaselbiet oft nicht innert der gesetzten Frist am Unfallort sein, weil die Wege viel weiter sind als in der Agglo oder der Stadt. zVg KSBL

Wenn das Baselbieter Parlament für einmal jegliche Grabenkämpfe zwischen den Politpolen einstellt und mit einer Stimme Missstände anprangert, dann muss sich die Regierung warm anziehen. Ins Kreuzfeuer der Kritik geriet am Donnerstag Gesundheitsdirektor Thomas Weber. Seinem Verwaltungsteam war es in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht gelungen, bei einem hochsensiblen Thema vorwärtszukommen: Noch immer benötigen die Rettungswagen des Kantonsspitals Baselland (KSBL) zu häufig zu lange, bis sie am Unfallort sind.

Dies belegen aktuelle Zahlen, die Weber aufgrund eines Vorstosses von Mitte-Landrat Marc Scherrer zusammentragen liess. Statt wie vorgeschrieben in 90 Prozent der lebensbedrohlichen Fälle innert 15 Minuten vor Ort zu sein, schaffte der Rettungsdienst des KSBL dies im Juni 2022 im Bezirk Waldenburg nur bei 36 Prozent der 25 Einsätze. Das ist zwar der absolute Monatstiefstwert, doch dieses Jahr blieb das KSBL in den Bezirken Waldenburg und Sissach immer deutlich unter der 90-Prozent-Marke.

Statt dreier Rettungsdienste besser alles aus einer Hand

Marc Scherrer, Mitte-Landrat aus Laufen. zVg

Scherrer konnte seinen Frust über diese Entwicklung im Ratssaal nicht verbergen:

«Seit fast zwei Jahren mache ich auf dieses Problem aufmerksam. Aber statt dass es bessert, wird es immer schlimmer. So geht es einfach nicht. Für die Betroffenen geht es um Leben und Tod.»

Kein Zustand sei auch, dass sich Kanton und KSBL bei der Leistungsvereinbarung für den Rettungsdienst noch nicht einigen konnten, da der Beitrag für gemeinwirtschaftliche Leistungen (GWL) die Betriebskosten nicht deckt.

Weitere Votanten aus allen politischen Lagern schlossen sich Scherrer an. Christina Jeanneret-Gris (FDP) nannte die Situation schlicht «gschämig». Sie fordert, dass sich KSBL, Rettungsdienste Nordwestschweiz und Sanität Basel-Stadt die Aufgabe in Baselland nicht mehr teilen, sondern eine Verbundlösung angestrebt wird. Auch für SVP-Landrat Martin Karrer, als Kommandant der Roche-Werksfeuerwehr durchaus ein Blaulicht-Experte, ist die Zusammenführung der drei Organisationen «der einzige Weg».

Eine Million Franken pro zusätzlichem Fahrzeug

SVP-Regierungsrat Thomas Weber. Niz

Den Vorwurf, dass er und seine Direktion untätig waren, liess Weber nicht auf sich sitzen:

«Pro Memoria: Zwischen März 2020 und 2022 hat etwas stattgefunden – die meisten haben es schon wieder vergessen – was das Amt für Gesundheit relativ stark gefordert hat.»

Die schon lange in Aussicht gestellte neue kantonale Rettungsstrategie werde von denselben Leuten entworfen, die sich um die Pandemie kümmerten.

Weber sieht zudem nicht nur die Regierung in der Verantwortung. Es sei der Landrat, der die Beiträge an die GWL erhöhen könne, um damit zusätzliche Rettungswagen zu finanzieren. Allerdings: «Nur so als Schuhnummer: Ein zusätzlicher Rettungstransportwagen ist mit jährlich wiederkehrenden Kosten von 1 bis 1,2 Millionen Franken verbunden.»

Das konnte Scherrer nicht zufriedenstellen. Bevor der Landrat Geld sprechen könne, müsse er die Grundlagen dazu kennen. Zur bz sagt er zudem:

«Mehr Rettungswagen allein nützen nichts. Das Problem ist, dass dem Rettungsdienst des KSBL wegen vorgegebener Anstellungsbedingungen die Mitarbeiter davonrennen.»

Scherrer nimmt das Thema nun in die Gesundheitskommission mit. Dort hofft er, über Hearings offene Fragen zu klären und dann mit einem Kommissionsvorstoss nachzudoppeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen