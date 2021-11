Landrat Proteststimmen trüben die Wahl der Baselbieter Ombudsfrauen Bei der Wahl der beiden ersten Staatsanwältinnen sowie bei der Wahl der Ombudsfrauen gab es Kritik im Baselbieter Landrat. In beiden Fällen wählten die Parlamentarier im Geheimen. Dimitri Hofer 18.11.2021, 20.05 Uhr

Bei den Wahlen der beiden ersten Staatsanwältinnen und der Ombudsfrauen wurde Kritik laut im Baselbieter Landrat. Nicole Nars-Zimmer

Wahlen von Kantonsangestellten durch den Baselbieter Landrat sind in der Regel eine Formsache. Bei der Wahl der beiden Baselbieter Ombudsfrauen sowie der beiden ersten Staatsanwältinnen am Donnerstag sah es jedoch anders aus. In beiden Fällen wurde Kritik am Topsharing, also an der Tatsache, dass sich die Frauen die Stelle teilen, geäussert.