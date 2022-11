Landrat: Werden Primar-Klassenlehrer in Baselland entlastet?

Landrat Streit um Entlastung der Baselbieter Primarklassenlehrer spitzt sich zu Die Bildungskommission fordert, dass Primarklassenlehrer fix eine Stunde pro Woche weniger unterrichten müssen. Regierung und Gemeindeverband wollen es nur fakultativ einführen. Ein Dilemma. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jene Primarlehrpersonen, die auch noch eine Klasse leiten, sind besonders belastet. Viele Kantone entlasten sie um eine Stunde, Baselland bis jetzt nicht. Symbolbild: Boris Bürgisser

Was in den meisten Deutschschweizer Kantonen längst Alltag ist, muss sich die Baselbieter Lehrerschaft hart erkämpfen: dass Lehrpersonen, die eine Schulklasse leiten, auch auf der Primarstufe eine Lektion pro Woche weniger unterrichten müssen. Bisher werden in Baselland erst Klassenlehrkräfte der Sekundarstufen I und II derart entlastet.

Dabei ist für Philipp Loretz, Präsident des Lehrervereins Baselland (LVB), klar, dass auch auf der Primarstufe gilt:

«Ohne Klassenlehrer gäbe es keine Lager, Schulreisen, Projektwochen, Elternabende, Elternberatung, Austrittsgespräche, Laufbahnberatung und keine Absprachen mit schulexternen Stellen. Kurz: Ohne Klassenlehrer keine Schule.»

Gemeinden pochen auf ihre Autonomie

Daher freute sich Loretz sehr, als er erfuhr, dass die landrätliche Bildungs-, Kultur- und Sportkommission (BKSK) dies genauso sieht. Sie empfiehlt dem Parlament, an der Sitzung morgen Donnerstag das Personaldekret so zu ändern, dass auch Klassenlehrkräfte auf Primarstufe eine Lektion pro Woche weniger unterrichten müssen als reine Fachlehrpersonen. Konkret geht es um 27 statt 28 Pflichtlektionen. Mit 7 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung fiel der Entscheid in der Kommission knapp aus.

Die BKSK stellt sich mit der Entlastungspflicht gegen die Fassung der Regierungsvorlage «Berufsauftrag und Jahresarbeitszeit der Lehrpersonen». Dort war vorgesehen, es den Trägergemeinden der Primarschulen zu überlassen, ob sie ihre Klassenlehrer um eine Lektion entlasten oder es über eine Arbeitszeitpauschale vergüten wollen, die zu Lasten der Aufgaben ausserhalb des Unterrichts ginge.

Die Regierung argumentiert mit der in der Verfassung verankerten Bedeutung der Gemeindeautonomie. Dass sie diese just bei dieser Vorlage hochhält, kommt nicht von ungefähr, handelt es sich doch um eine sogenannte «Vags»-Vorlage. Bei diesen werden die Gemeinden jeweils von Anfang an mit in die Erarbeitung einbezogen und nicht erst bei der Vernehmlassung.

Im Kommissionsbericht heisst es vonseiten des Baselbieter Gemeindeverbands (VBLG) denn auch, dass die Grundsätze der Gemeindeautonomie, der Variabilität und der fiskalischen Äquivalenz («wer zahlt, befiehlt») gemäss Verfassung für die Gemeinden zentral seien.

Baselland ist bei den Lehrerlöhnen Schlusslicht

VBLG-Präsidentin Regula Meschberger ist daher alles andere als erfreut:

«Es fällt uns schwer, den Entscheid der Kommission zu akzeptieren.»

Sie könne zwar nachvollziehen, dass der Lehrerverein dieselben Regeln für die Primar- wie für die Sekundarschulen wolle, doch würde dies bei einer fakultativen Umsetzung ja nicht verunmöglicht. Ausserdem sei auch die zweite Variante, statt einer Lektion weniger eine Pauschale von 65 Stunden von der Jahresarbeitszeit in den unterrichtsfernen Bereichen wie Weiterbildungen oder der Schulentwicklung abzuziehen, eine Entschädigung.

Regula Meschberger, VBLG. Martin Töngi

Meschberger glaubt, dass auch bei einer fakultativen Regelung einige Gemeinden aktiv würden: «Die Gemeinden werden es sich sehr genau überlegen und die einzelnen Schulen werden sicher bei ihnen vorstellig.»

Loretz weist darauf hin, dass der Pauschalabzug an der Realität scheitere, da gerade Klassenlehrer nicht auf Weiterbildungen oder Schulentwicklungsprojekte verzichten könnten. Da Baselland sowieso schon händeringend Klassenlehrkräfte suche und bei den Löhnen in der Nordwestschweiz das Schlusslicht bilde, sei die Lektion Entlastung besonders wichtig.

5,5 Millionen Franken kostet es die Gemeinden

Nicht verschweigen möchte die Birsfelder SP-Gemeinderätin Meschberger, dass die finanziellen Konsequenzen einer Pflicht, die Primarklassenlehrer um eine Lektion zu entlasten, schwer wiegen. Über den ganzen Kanton gerechnet, fielen Mehrkosten für die Gemeinden von 5,5 Millionen Franken an, da die Lektion anderweitig besetzt werden müsste. Laut Meschberger entscheidet der VBLG heute Mittwoch, ob er in einem Schreiben alle Landrätinnen und Landräte bitten will, auf eine verpflichtende Regelung zu verzichten.

Pascal Ryf, Mitte-Landrat. Roland Schmid

Die Mehrheit der Kommission gewichtet eine einheitliche Regelung höher als die Gemeindeautonomie. BKSK-Präsident Pascal Ryf (Mitte) sagt:

«Bei der Bildung wollen wir keinen Wettbewerb unter den Gemeinden.»

Eine hitzige Debatte scheint garantiert, gilt doch im Landrat sowohl die Gemeinde- wie auch die Lehrer-Lobby als besonders mächtig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen