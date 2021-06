Landrat Volksheld oder Sklaventreiber? Baselland arbeitet die Rolle General Sutters offiziell auf Die Baselbieter Regierung muss prüfen, wie die koloniale Vergangenheit von Baselbieter Persönlichkeiten aufgearbeitet werden kann. Ein entsprechendes Postulat wurde am Donnerstag überwiesen. Im Fokus steht eine Zusammenarbeit mit der Uni Basel. Michael Nittnaus 03.06.2021, 16.42 Uhr

Das General-Sutter-Denkmal in Rünenberg ist der sichtbarste Ort der Verehrung des umstrittenen Pioniers im Baselbiet. Nicole Nars-Zimmer

Der Vorstoss von Landrat Jan Kirchmayr (SP) richtet sich generell an «Baselbieter Persönlichkeiten mit kolonialer Vergangenheit». Doch ganz klar Ursprung und Fokus des Begehrens ist Johann August Sutter - genannt General Sutter. 1834 wanderte der Rünenberger nach Amerika aus und gründete in Kalifornien die Kolonie «Neu-Helvetien». Später legte sein Sohn den Grundstein für die Gründung von Kaliforniens Hauptstadt Sacramento. Entsprechend ehrt in Rünenberg ein Denkmal den Pionier.