Landrats-Kommission will noch keine Anpassung des Eigenmietwerts

Zwei Jahre Schonfrist: Landrats-Kommission will zuwarten mit Anpassung des Eigenmietwerts Baselland muss bei der Berechnung des Eigenmietwerts über die Bücher. Doch die Finanzkommission des Landrats will zuwarten – denn noch wisse man gar nicht, was auf Bundesebene geschehe. SP-Fraktionspräsident Roman Brunner bezeichnet diesen Vorschlag als «Frechheit».

«Realistischer denn je» sei die Abschaffung des Eigenmietwerts auf Bundesebene, sagt die Finanzkommission des Baselbieter Landrats. Juri Junkov

Seit 2017 steht Baselland unter Zugzwang. Damals entschied das Bundesgericht, die geltende Praxis, wie im Landkanton der Eigenmietwert berechnet wird, sei nicht verfassungskonform.

Die Baselbieter Regierung will die Berechnung deshalb anpassen – nun kommt ihr jedoch die Finanzkommission (Fiko) des Landrats in die Quere. Geht es nach ihr, können die Hüüsli-Besitzerinnen und -Besitzer aufatmen. Zumindest vorerst. Auf viele von ihnen kämen mit der Anpassung höhere Abgaben zu.

Empfehlung: Nochmals zwei Jahre zuwarten

Die Vorlage zur Änderung des Steuergesetzes ist für die Landratssitzung am kommenden Donnerstag traktandiert. Die Finanzkommission des Kantonsparlaments drückt auf die Bremse. Sie empfiehlt, die Vorlage zwei Jahre zu sistieren. Oder zumindest so lange, bis auf Bundesebene klar ist, was mit dem Eigenmietwert geschieht. Der Entscheid der Fiko fiel mit 8 gegen 4 Stimmen bei einer Enthaltung.

Zwar sei eine Abschaffung des Eigenmietwerts mehrfach gescheitert, heisst es im am Donnerstag publizierten Fiko-Bericht. Aktuell sei das Vorhaben jedoch «realistischer denn je».

Die verflixte 60-Prozent-Schwelle

«Die vorgeschlagene Sistierung ist eine Frechheit», sagt Roman Brunner, Präsident der SP-Landratsfraktion. Das Bundesgerichtsurteil sei nun mehr als fünf Jahre alt; das höchste Schweizer Gericht habe den Mechanismus und die Praxis in Baselland deutlich bemängelt. Für den Muttenzer steht fest:

«Es gibt keinen Grund, noch länger zuzuwarten.»

Eine Sistierung entspreche dem bürgerlichen Programm, «die Pfründe der ohnehin schon privilegierten Hauseigentümerinnen und -eigentümer zu schützen.»

Ganz anders bewertet den Fiko-Vorschlag Andreas Dürr, Präsident der FDP-Landratsfraktion:

«Ich würde es äusserst begrüssen, dass wir uns hier im Baselbiet nicht den Kopf zerbrechen über die Anpassung des Eigenmietwerts, wenn er später auf Bundesebene sowieso abgeschafft wird.»

Am Ende habe man im schlechtesten Fall zwar ein Projekt, aber keinen Eigenmietwert mehr. Dürr: «Das kann es nicht sein.»

Das Problem an der Baselbieter Berechnung: Mit dem jetzigen Schlüssel ist es möglich, dass der Eigenmietwert unter 60 Prozent des Marktwerts rutscht. Das verletzt laut Bundesgericht das in der Verfassung festgehaltene Gebot der steuerlichen Gleichbehandlung von Hauseigentümerinnen und Mietern.

Die Baselbieter Regierung will deshalb den Eigenmietwert in jenen Fällen, wo er unter die 60-Prozent-Schwelle rutscht, anheben. Dafür bräuchte es jedoch eine Gesetzesänderung. Sie soll per 2025 greifen – oder frühestens 2027, falls der Landrat dem Fiko-Vorschlag folgt.

Eidgenössische Räte brauchen auch mehr Zeit

Gut möglich, dass kommende Woche in Liestal und in Bern über das gleiche Thema debattiert wird: Im Nationalrat steht für die Donnerstagssitzung die parlamentarische Initiative «Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung» auf der Traktandenliste, eingereicht 2017. Hauptforderung: Abschaffung des Eigenmietwerts.

Eine rasche Umsetzung ist jedoch unwahrscheinlich. Bei Differenzen im Nationalrat wandert die Vorlage zurück in den Ständerat. Mit einer Beschlussfassung ist somit kaum vor Frühling 2023 zu rechnen – möglich wäre auch ein Referendum.

