Landratswahlen Baselland: In diesen Wahlkreisen fehlen Kandidaten

Landratswahlen In diesen Wahlkreisen stockt die Suche der Baselbieter Parteien nach Kandidierenden Die Wahlen vom 12. Februar rücken näher, doch erst die SP hat schon 90 Kandidierende für den Landrat beisammen. Je nach Partei harzt es in verschiedenen Gebieten. Grösstes Sorgenkind ist das Laufental. Michael Nittnaus 19.10.2022, 05.00 Uhr

Bis auch für die Baselbieter Wahlen 2023 ein Plakate-Dschungel wie hier 2019 aufgestellt wird, dauert es noch bis Silvester. Dann sind es noch sechs Wochen bis zur Wahl. Archivbild: Kenneth Nars

Für die meisten Baselbieterinnen und Baselbieter dürften die Landratswahlen 2023 noch weit entfernt sein. Bloss die Regierungsratswahlen gaben bisher zu reden. Dabei finden beide Urnengänge in weniger als vier Monaten, am 12. Februar, statt – und damit eineinhalb Monate früher als die Gesamterneuerungswahlen 2019. Bis zum 12. Dezember müssen die sieben Parteien ihre Kandidierenden für den Landrat dem Kanton melden. Im Idealfall sind es deren 90, dann wären die Listen aller zwölf Wahlkreise voll besetzt. Die Übersicht der bz zeigt jedoch, dass gerade der Schlussspurt einige Mühe bereitet.

Offene Listenplätze: 0

Wähleranteil 2019: 22,8 Prozent

Landratssitze aktuell: 22, Ziel 2023: 22+

Bereits am 20. August präsentierte die SP ihre 90 Landratskandidierenden. Präsidentin Miriam Locher sagt: «Die Landratswahlen haben wir von langer Hand vorbereitet. Dass wir schon alle Kandidierenden gefunden haben, ist kein Glück, sondern basiert auf intensiver Arbeit.» Sie hebt hervor, dass die Hälfte Frauen und rund ein Drittel unter 30 Jahre alt sind: «Die Bevölkerung so abzubilden wäre mein Anspruch an alle Parteien.»

Kein spezifischer Wahlkreis habe der SP Mühe bereitet. Locher kritisiert, dass die Kantonsverwaltung erst im Juni die Mandatsverteilung angepasst hat, wodurch Münchenstein und Muttenz ein Mandat an Oberwil und Sissach abgeben mussten. «Das war sehr ärgerlich, da viele Sektionen schon vornominiert hatten.»

Offene Listenplätze: 5

Wähleranteil 2019: 22,7 Prozent

Landratssitze aktuell: 21, Ziel 2023: 24

Am 10. November besucht der abtretende Bundesrat Ueli Maurer die Baselbieter SVP, was gleichzeitig der offizielle Wahlkampfauftakt sein soll. Parteipräsident Dominik Straumann sagt zur schnellen SP: «Zu früh starten bringt nichts, sonst verpufft der Effekt bis zu den Wahlen wieder.» Er gibt aber auch zu, dass die SVP ein Sorgenkind hat: den Wahlkreis Oberwil. «Das ist nicht unsere stärkste Region.»

Die bz hatte im Sommer berichtet, dass der Oberwiler Gemeindepräsident Hanspeter Ryser aus der SVP ausgetreten ist und die Sektion Mühe hat, genug Personal zu finden. Nun sagt Straumann, dass man alle Ortssektionen des Wahlkreises – Oberwil, Therwil, Ettingen und Biel-Benken – in einer Dachsektion vereint habe mit einem gemeinsamen Vorstand. Dadurch soll künftig leichter mobilisiert werden können.

Offene Listenplätze: 2

Wähleranteil 2019: 17 Prozent

Landratssitze aktuell: 17, Ziel 2023: 20

Bei der Frage nach dem schwierigsten Wahlkreis muss FDP-Parteipräsident Ferdinand Pulver nicht lange überlegen: «Ausser in Laufen bin ich guter Dinge.» Nur noch dort fehlen zwei von sechs Kandidierenden. «Im Laufental scheint sich alles um die Schliessung des Spitals zu drehen», so Pulver.

Tatsächlich beschäftigt das die FDP besonders, da der Verein Pro Spital Laufen mehrheitlich von Freisinnigen wie dem im Streit zurückgetretenen Stadtrat Simon Felix initiiert wurde. Dieser betont: «Mit diesem Thema könnten wir potenzielle Kandidierende finden, die für das Laufental kämpfen wollen.»

Der einzige amtierende FDP-Landrat aus Laufen, Martin Dätwyler, habe aber für die Schliessung gestimmt, kritisiert Felix. Und just Dätwyler hat nun den Lead übernommen, die letzten beiden Plätze zu besetzen. Er sagt: «Der Spitaldisput beeinflusst sicher die Kandidatensuche. Aber ich stehe in Gesprächen mit einigen Personen und bin zuversichtlich.» An die Adresse von Felix sagt Dätwyler trocken: «Bis heute hat er nicht signalisiert, dass er auf die FDP-Liste möchte.»

Offene Listenplätze: 5

Wähleranteil 2019: 15,2 Prozent

Landratssitze aktuell: 14, Ziel 2023: 15-16

Für die Grünen stellt ebenfalls das Laufental die grösste Hürde auf dem Weg zu 90 Kandidaturen dar. Von den fünf offenen Plätzen sind derer drei im Wahlkreis Laufen verortet. Parteipräsident Michael Durrer sagt: «Das Laufental ist für uns durchaus eine Herausforderung. In der Ortssektion hatten wir einige Wechsel.»

Sollte man die sechs Laufner Listenplätze tatsächlich nicht ganz füllen können, bringt Durrer eine Option ins Spiel, welche die anderen grösseren Parteien verschmähen: «Da wir Listenfüller vermeiden wollen, finde ich, dass zumindest der Spitzenkandidat auch doppelt auf der Liste stehen darf.» Ganz generell stellt Durrer fest, dass es schwieriger wird, Freiwillige für politische Ämter zu finden, da Work-Life-Balance immer wichtiger werde.

Offene Listenplätze: 5

Wähleranteil 2019: 9,4 Prozent

Landratssitze aktuell: 9, Ziel 2023: 10-11

Sehr zufrieden ist Mitte-Präsident Silvio Fareri. Zu recht: Dass nur noch fünf Listenplätze frei sind, bedeutet, dass die Mitte bereits besser unterwegs ist als 2019. Die damalige CVP trat nur mit 68 Kandidierenden an. Fareri sagt: «Ich glaube die Namensänderung hat gerade im Oberbaselbiet einen positiven Effekt gebracht.» Dort hat es die Partei traditionell schwer und so trat sie 2019 gemeinsam mit GLP und BDP auf einer Liste an. «Das ‹C› war eine Hürde, die nun gefallen ist.» Zwar fehlen im Wahlkreis Gelterkinden noch drei Plätze, doch Fareri glaubt an die 90.

Offene Listenplätze: 25

Wähleranteil 2019: 4,9 Prozent

Landratssitze aktuell: 4, Ziel 2023: 5 (Fraktionsstärke)

Als einzige Partei setzt sich die Baselbieter EVP, die just 2022 ihr 100-jähriges Bestehen feiert, nicht das Ziel, 90 verschiedene Kandidierende zu nominieren. 2019 standen 80 Namen auf den Listen, derzeit ist man laut Präsident Martin Geiser erst bei 65. Allerdings laufen Abklärungen bei 15 Personen. Geiser sagt: «Ich hoffe auf gut 75 Kandidierende. Sicher werden wir einige Spitzenkandidaten doppelt auf die Listen schreiben, damit keine Zeile leer bleibt.»

Auch er stellt fest, dass es schwieriger wird, Leute für solche Ämter zu finden. Das katholische Laufental sei für die Evangelisch-Reformierten das schwierigste Pflaster, da man dort keine aktiven Sektionen habe. Aber auch die Wahlkreise Reinach oder Gelterkinden seien dieses Mal herausfordernd.

Offene Listenplätze: 12

Wähleranteil 2019: 4,5 Prozent

Landratssitze aktuell: 3, Ziel 2023: 5 (Fraktionsstärke)

Auf der Überholspur scheinen die Grünliberalen. Zwar sind zurzeit erst 78 Listenplätze besetzt, doch Präsident Thomas Tribelhorn sagt: «Ich glaube daran, dass wir 90 Namen zusammenbekommen.» Das wäre bemerkenswert, konnte die Partei vor vier Jahren doch bloss 56 Kandidierende mobilisieren. Mit je drei offenen Plätzen sind Laufen, Muttenz und Sissach die grössten Baustellen der GLP, dazu Waldenburg mit zwei und Gelterkinden mit einem. In den meisten dieser Wahlkreise seien die Sektionen erst im Aufbau. Anders als andere Parteien sagt Tribelhorn: «Bei uns haben sich Viele sehr schnell für eine Kandidatur entschieden.»

