Landratswahl Baselland: Unterschiede bei den Listen der Parteien

Landratswahlen Baselland Grosse Unterschiede bei den Parteien: Überalterte EVP, männerdominierte SVP Seit Mittwoch sind die definitiven Kandidierendenlisten publik. Dabei zeigt sich, dass längst nicht alle Parteien ein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern oder Generationen hinbekommen haben. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

618 Personen kandidieren für die 90 Sitze im Baselbieter Parlament. Nicole Nars-Zimmer

Am Anfang steht ein Rekord: 618 Personen wollen am 12. Februar 2023 in den Baselbieter Landrat gewählt werden. Damit streiten sich so viele Kandidierende um die 90 Sitze wie nie zuvor. Vor vier Jahren waren es noch 608 und vor acht Jahren 597 gewesen. Dies gab die Landeskanzlei am Mittwoch bekannt. Sie publizierte die definitiven Listen aller zwölf Wahlkreise.

