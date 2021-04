Landschaftsgarten Die Arlesheimer Ermitage kriegt ihren alten Charme zurück Der zauberhafte Landschaftsgarten in Arlesheim wird in mehreren Etappen umgestaltet. Das Ziel: den ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Alexandra von Ascheraden 02.04.2021, 05.00 Uhr

Rund um die Ruine Birseck wuchern Sträucher und Bäume. Hier muss zwischen Gartengestaltung und Naturschutz abgewogen werden. Nicole Nars-Zimmer

Kaum ein Schweizer Garten ist so gut dokumentiert wie die Arlesheimer Ermitage: Reisebeschreibungen, Gästebücher, Kupferstiche, Aquarelle, Pläne. Hunderte solcher Quellen haben sich seit 1785 angehäuft. Die Begründer des Landschaftsgartens hatten ihn von Anfang an für die Öffentlichkeit konzipiert und dafür zu den Marketingmethoden ihrer Zeit gegriffen. Bald erschienen Berichte in zeitgenössischen Reisejournalen, illustriert von Stichen, die die Arlesheimer Eigentümer zur Verfügung gestellt hatten. Das lockte begeisterte Besucherscharen, die in den bis heute erhaltenen Gästebüchern über die wunderbaren Gartenszenen schwärmten.

Lange Sichtachsen werden wieder freigelegt

Die Ermitage ist seit Jahrhunderten ein Besuchermagnet. Ihre besondere Ausstrahlung spricht die Menschen bis heute an – sie zu erhalten erfordert aber intensive Arbeit hinter den Kulissen.

«Die Entwicklung über die Jahrhunderte ist zum Glück bis 1850 gut dokumentiert. So können wir spätere, weniger gelungene Eingriffe wieder rückbauen und Verlorenes zurückholen»,

sagt Gartendenkmalpflegerin Brigitte Frei-Heitz von der Denkmalpflege Baselland.

Ein Beispiel: Die für den Garten so wichtigen Sichtachsen waren durch Vernachlässigung im 20. Jahrhunderts zugewachsen. «Diese Sichtachsen sind jedoch ein zentrales Element in diesem Gartenstil. Sie stellen Verbindung mit entfernteren Orten innerhalb oder ausserhalb des Gartens her und geben dem landschaftlichen Park eine Tiefenperspektive», erläutert die Denkmalpflegerin. Diese Achsen werden nun Stück für Stück wieder freigelegt.

Eine Veränderung ist nicht zu übersehen

Seit der Garten 1997 aus Privatbesitz in eine Stiftung übergeben wurde sind Frei-Heitz als Stiftungsrätin und zahlreiche weitere Beteiligte daran, die verschiedenen Geschichten in der Entwicklung des Gartens wieder ablesbar zu machen. Viele Veränderungen bemerken die Besucherinnen und Besucher kaum. Die kürzlich erfolgte Fällung der Rotbuche am Delille-Denkmal aber ist nicht zu übersehen. «Derart markante Bäume fällen wir in der Ermitage nur, wenn die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. Die Buche war von verschiedenen Pilzen befallen. Dabei sind erst im Spätstadium Vitalitätsverluste erkennbar. Das war bereits der Fall», sagt Fredi Hügi, der Revierförster von Arlesheim. In sein Aufgabengebiet fallen auch die drei Hektar Wald auf dem Gebiet der Ermitage.

Für solche Fällaktionen in steilem Gelände muss Hügi den Helikopter kommen lassen. Das hält auch die Schäden am umliegenden Baumbestand und dem darunterliegenden Fels geringer als eine herkömmliche Fällung.

«In den Wurzelstock der gefällten Rotbuche werden wir bald einen ihrer Sämlinge setzen und hoffen, dass so eines Tages wieder ein prächtiger Baum an dieser Stelle steht»,

erzählt Frei-Heitz.

Bei der Pflege des Gartens sind immer wieder Kompromisse nötig. Etwa die Hälfte der Ermitage ist als Wald im Grundbuch eingetragen. Das verhindert manche Gestaltungswünsche der Gartendenkmalpflege, etwa beim Freilegen der ursprünglichen Sichtachsen. Zudem steht das gesamte Gebiet im kantonalen Naturschutzregister. Ein Dauerthema ist das Totholz. Der Naturschutz hätte gern mehr davon. Der Förster auch. Ins Konzept der Gartendenkmalpflege will es optisch nicht so recht passen. Es ist an Fredi Hügi, wenigstens für das Kronenmaterial des abzutragenden Baumes einen etwas abseits der Spazierwege gelegenen Ort zu finden. Dort schichtet er es dann als Totholzhaufen auf.

Mit dem Tankwagen Giesswasser aufs Plateau fahren

Vor kurzem hat die Stiftung auch den Karussellplatz so wiederhergestellt, wie er auf alten Stichen zu sehen war. Dazu mussten die einsturzgefährdete Terrassenmauer repariert werden. Zwei dicht daran stehende Bäume mussten gefällt werden. Die auf den alten Abbildungen gezeigte Platane wurde wieder gesetzt. Ein zweiter Baum, der auf späteren Abbildungen erscheint, aber noch nicht. «Die Kastanie war vermutlich Wildwuchs, den man aufkommen liess. Bevor wir über einen zweiten Baum entscheiden, wollen wir erst sehen, wie die Platane auf diesem kargen, exponierten Ort zurechtkommt», schildert Frei-Heitz. Die Gärtner müssten einigen Aufwand betreiben und regelmässig mit dem Tankwagen Giesswasser aufs Plateau fahren, bis sie angewachsen sei.

Die einsturzgefährdete Terrassenmauer am Karussellplatz ist erneuert worden. Nicole Nars-Zimmer

Als nächstes wird die Sophienruhe neu errichtet

Das nächste Projekt wird die Neuanlage der Sophienruhe am mittleren Weiher sein. Gerade ältere Besucher bemängelten, dass es in dieser Region des Parks keine Sitzgelegenheit gibt. Das wird sich dieses Frühjahr ändern. Am Mittleren Weiher wird die Sophienruhe neu errichtet. 1812 stand dort bereits ein kleines Gebäude mit Ausblick über den Weiher, von dem aus man sogar angeln konnte. Die moderne Sophienruhe kann jedoch keine Rekonstruktion sein. Frei-Heitz erläutert:

«Es gibt auch von diesem Ort alte Abbildungen. Sie bleiben aber allesamt vage. Es lässt sich nicht einmal ablesen aus welchem Material das Gebäude bestand.»

Die Pläne sehen nun eine offene Hütte mit langer Bank vor. Sie ist exakt auf die alte Sichtachse über den Weiher hin ausgerichtet.

Am malerischen mittleren Weiher wird eine Hütte mit Sitzgelegenheiten gebaut. Nicole Nars-Zimmer

Umfassungsmauer vom Schloss ist einsturzgefährdet

Auch rund um die Burg Birseck musste eine Lösung gefunden werden, um das Erscheinungsbild ans Ursprüngliche heranzuführen. Auf alten Stichen ist sie weniger vom Wald verdeckt als heute. Abholzen ist nicht möglich, da im Grundbucheintrag Wald festgehalten ist. Den Kompromiss beschreibt Hügi so:

«Das Waldareal wird nun alle zehn Jahre auf den Stock gesetzt. Das war auch für den Naturschutz akzeptabel, da sich so Niederwald mit seinen speziellen Lebensräumen ausbilden kann.»

Auch am Schloss zeigt sich Sanierungsbedarf. Die Stiftung ist auf der Suche nach Geld, um die einsturzgefährdete Umfassungsmauer des Schlosses sanieren zu können. Zudem laufen Vorbereitungen zu Bauarbeiten an den Weihern. Sie unterstehen seit einigen Jahren der Stauanlagenverordnung des Bundes. Diese verlangt, dass man die Weiher im Katastrophenfall zügig ablassen kann. «Das Vorprojekt steht», sagt Frei-Heitz, «nun müssen wir schauen, wie wir das gestalterisch verträglich umsetzen.» Das kann sich noch hinziehen.