Nach Frostnächten: Baselbieter Obstbauern fürchten um die Ernte

Landwirtschaft «Hoffentlich bleibt es in diesem Jahr bei einem Kälteeinbruch»: Baselbieter Obstbauern fürchten um ihre Ernte Die tiefen Temperaturen der vergangenen Nächte sorgten für Schäden an Kirschen und Zwetschgen. Schnee erschwerte den Schutz der Bäume. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Wydehof in Allschwil brannten in den vergangenen Nächten zahlreiche Frostkerzen. zvg / Christoph Zacher

Der April macht in diesem Jahr bisher wieder einmal, was man ihm nachsagt: was er will. Der Monat begann nach einer Schönwetterphase im März mit Schneefall und Minustemperaturen. Der heftige Temperatursturz sorgt bei Obstbauern im Baselbiet für Befürchtungen. Schon jetzt ist klar, dass der Frost Schäden verursachte.

Vor allem in der Nacht von Sonntag auf Montag sanken die Thermometer in gewissen Gebieten in der Nordwestschweiz deutlich unter null. «Unsere Stationen zeigten Temperaturen bis zu minus 6,5 Grad an», sagt Hansruedi Wirz. Das Vorstandsmitglied des Schweizer Obstverbands führt die Wirz Obstbau und Brennerei in Reigoldswil. «Bei solchen Temperaturen wird es brenzlig.» Er ist sicher:

«Bei den Zwetschgen und bei den Kirschen hat es Schäden gegeben.»

Um abschätzen zu können, wie hoch diese ausfallen, müsse man jedoch einige Tage warten. Aufgrund des schönen Wetters der vergangenen Wochen seien einige Bäume bereits in der Blüte oder kurz davor gestanden.

So schlimm wie 2017 sei es in diesem Jahr nicht

Der Frost weckt auch bei einigen Obstbäuerinnen und Obstbauern im Baselbiet unschöne Erinnerungen an das Jahr 2017. Frostnächte sorgten damals im April schweizweit für sehr hohe Ertragsausfälle. «Im Gegensatz dazu war es in diesem Jahr bislang nur kurz sehr kalt», sagt Stefan Ritter, Vizepräsident des Baselbieter Obstverbands und Landwirt in Buus.

Die Wetterprognosen stimmen ihn positiv. Gemäss Vorhersage sollen die Temperaturen in den kommenden Tagen in der Region Basel nicht mehr unter die Nullgradgrenze fallen.

Aber auch Ritter betont: «Der Frost hat den Kirschen und den Zwetschgen zugesetzt. Ich stelle dies bei meinen eigenen Bäumen fest.» Einige Fruchtknospen und Stängel hätten sich braun oder schwarz verfärbt. Mit einer Prognose, wie hoch die Ausfälle sein könnten, hält aber auch er sich zurück. «Dazu ist es noch zu früh.»

Von oben sorgten die Frostkerzen auf dem Allschwiler Wydehof für ein ungewöhnliches Bild. zvg / Christoph Zacher

Die Frostnächte waren zwar vorhersehbar. Der Schneefall erschwerte es den Obstbauern aber vielerorts, ihre Bäume zu schützen. «Bei den Kirschbäumen verwenden wir Schutzdächer aus Plastik. Da jedoch unklar war, wie stark es schneit, verzichteten wir auf die Dächer», sagt Stefan Ritter.

«Wir wollten nicht riskieren, dass sie unter der Last des Schnees zusammenbrechen und noch einen grösseren Schaden verursachen.» Stattdessen habe er auf Frostkerzen gesetzt.

120 Kerzen brannten in den kalten Nächten in Allschwil

Um die Kirschbäume zu schützen, zündete Bauer Franz Vogt auf seinem Wydehof in Allschwil in der Nacht auf Montag rund 120 Frostkerzen an. «Wir gehen davon aus, dass die Kirschen dank der Kerzen keinen Schaden genommen haben», zeigt er sich optimistisch. Im vergangenen Jahr habe dies, trotz zweier Kälteeinbrüche, gut funktioniert.

«Hoffentlich bleibt es in diesem Jahr bei einem Kälteeinbruch», sagt er. Das wahre Ausmass des Schadens, den der Frost an den Obstkulturen im Baselbiet in den letzten Tagen angerichtet hat, werde man wohl erst bei der Ernte sehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen