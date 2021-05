Langenbruck Ein Dorf kämpfte fünf Jahre lang für sie: Flüchtlingsfamilie wird nicht ausgeschafft Die gute Integration war der Schlüssel: Der Bund bewilligt das Härtefallgesuch der Langenbrucker Familie Mazin*, obwohl er sie seit 2016 nach Tunesien zurückschicken wollte. Ein Besuch. Michael Nittnaus 22.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Familie Mazin* im eigens von Joseph (l.) gebauten Spielzimmer. Wenn sie im Juli ausziehen, möchten sie die Kletterlandschaft der nächsten Flüchtlingsfamilie hinterlassen. Nicole Nars-Zimmer

Nur einmal im Gespräch zieht Joseph Mazin* kurz seine Maske runter. «Sehen Sie?», fragt er und zeigt auf seinen Bart, der mit weissen Haaren durchsetzt ist. «Das haben die letzten fünf Jahre mit mir gemacht. Jeder Tag war für mich wie ein Jahr.» Die Sorge um die Zukunft seiner Familie hätte ihn schwer belastet, erzählt der 44-jährige Syrer. Er habe lange nicht richtig schlafen oder essen können, musste Tabletten gegen den Stress schlucken. Seine Frau Hayet* sitzt neben ihm am Kaffeetisch und blickt zu Boden. «Alleine hätten wir das nie ausgehalten», sagt die 39-jährige Tunesierin.

Fünf Jahre. Wäre es nach dem Staatssekretariat für Migration (SEM) gegangen, wären die Mazins, die im Herbst 2015 in die Schweiz geflohen waren, im August 2016 zurück nach Tunesien geschickt worden. Doch die Familie entschied sich zu kämpfen. Es folgte ein Rechtsstreit bis vors Bundesverwaltungsgericht und nach Strassburg – erfolglos (siehe Kasten unten).

Nach fünf Jahren zählt die Integration

«Gekämpft habe ich vor allem für unsere Kinder», sagt Hayet Mazin, als sie die «Schweiz am Wochenende» in der Asylwohnung im alten Polizeiposten von Langenbruck empfängt. Obwohl die Familie juristisch scheiterte, fliessen an diesem Tag keine Tränen der Trauer. Im Gegenteil: Ihre Augen glänzen vor Freude. Vor genau einem Monat kam die Botschaft des Bundes, dass das Ehepaar Mazin mit seinen beiden Buben, dem achtjährigen Elias und dem fünfjährigen Antonios*, in der Schweiz bleiben darf. Bereits halten sie den B-Ausweis in ihren Händen, der sie zu anerkannten Flüchtlingen macht. Hayet sagt:

«Jetzt können wir positiv in die Zukunft schauen – und endlich wieder atmen.»

Möglich ist das, weil sich nach fünf Jahren Aufenthalt für abgelehnte Asylbewerber ein neues Fenster auftut: das Härtefallgesuch. Hier geht es nicht mehr um die Frage, ob die Heimat eines Flüchtlings sicher sei, sondern nur noch darum, ob eine Ausschaffung aufgrund der fortgeschrittenen Integration in der Schweiz zumutbar ist.

Härtefallgesuch wurde auch vom Kanton unterstützt

Während das SEM zum Einzelfall keine Stellung nehmen möchte, hält der Leiter des Baselbieter Migrationsamts, Andreas Räss, fest: «Die Familie bewies ein weit überdurchschnittliches Engagement und geniesst zudem den uneingeschränkten Rückhalt ihrer Wohngemeinde. Es ist somit ein spezieller Einzelfall, bei dem das Härtefallgesuch voll zum Tragen kommen.» Der Kanton Baselland überwies das Gesuch im Frühjahr mit einem Mitbericht und einer klaren Empfehlung an den Bund.

Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer, die den Mazins schon im Herbst 2019 ihre Unterstützung zugesagt hat, wie diese Zeitung damals bekannt machte, lässt sich wie folgt zitieren: «Insbesondere das Kindswohl dürfte den Ausschlag gegeben haben für den positiven Entscheid. Ich freue mich für die Familie, hat sie sich doch in jeder Hinsicht aussergewöhnlich schnell und gut integriert.» Die Integration der Mazins geht aber über die eingeschulten Kinder hinaus. Elektroingenieur Joseph und Hayet, die einen Master in Buchhaltung besitzt, sind zum festen Bestandteil der Langenbrucker Gemeinschaft geworden. Die vergangenen fünf Jahre halfen sie überall aus, wo es nötig war. Dass sie als abgewiesene Flüchtlinge nicht gegen Lohn arbeiten durften, war für sie besonders belastend. Hayet stiess sogar die Gründung eines Vereins an, der andere Hilfsbedürftige unterstützt. So kam es, dass über ein Drittel der Einwohner der 1000-Seelen-Gemeinde eine Petition unterschrieb, die den Verbleib der Mazins forderte.

Joseph Mazin musste einen festen Job vorweisen

Für das Härtefallgesuch entscheidender war, dass die Familie nachwies, ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten zu können. Joseph Mazin konnte einen Vorvertrag mit dem Behindertenheim Sonnmatt in Langenbruck vorlegen. Seit Mai arbeitet er zu 100 Prozent als Hauswart. Und im August startet er in Liestal die Ausbildung zum Fachmann Betriebsunterhalt. Hayet arbeitet als Tagesmutter, Buchhaltungshilfe und Putzfrau. «Dass die Menschen in Langenbruck uns so geholfen haben, ist nicht selbstverständlich und braucht Mut. Wir sind ihnen – und auch dem Kanton – so dankbar», sagt sie.

Da die Mazins nun keine Asylbewerber mehr sind, müssen sie aus der Wohnung der Gemeinde ausziehen. Schon im Juli ist Umzugstermin. Einen Umzugswagen brauchen sie aber nicht, denn die neue Bleibe liegt direkt nebenan. Der Nachbar bot eine freie Mietwohnung an. «Es ist der Plan Gottes», meint Hayet. Joseph ergänzt:

«Wir haben vielleicht unsere Familien in Tunesien und Syrien verloren, doch dafür haben wir eine viel grössere Familie gefunden – hier in Langenbruck.»

*Alle Namen der Familie geändert.