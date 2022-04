Langenbruck Kollision zwischen Fahrrad und Motorrad – eine Person verletzt Am Freitag, 15. April, kurz nach 16.30 Uhr, ereignete sich auf der Bachtalenstrasse in Langenbruck BL eine Kollision zwischen einem Fahrrad und einem Motorrad. Der Fahrradlenker wurde dabei verletzt. 16.04.2022, 10.15 Uhr

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 72-jähriger Radfahrer auf der Bachtalenstrasse in Richtung Langenbruck. Gleichzeitig fuhr eine Gruppe von Motorradfahrern auf der Bachtalenstrasse in gleicher Richtung talabwärts. Unterhalb des Restaurant Bachtalen wollte die Motorrad-Gruppe den Radfahrer überholen.

Die Bachtalenstrasse musste für die Dauer der Bergungs- und Rettungsarbeiten zwischen Langenbruck und Mümliswil SO gesperrt werden. Keystone

Als der erste Motorradfahrer zum Überholen ansetzte, machte der Radfahrer einen Schwenker nach links und wollte mit seinem Fahrrad wenden. Trotz sofortiger Vollbremsung des 64-jährigen Motorradfahrers kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der Radfahrer stürzte nach der Kollision auf die Fahrbahn. Er wurde beim Sturz verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Die Bachtalenstrasse musste für die Dauer der Bergungs- und Rettungsarbeiten zwischen Langenbruck und Mümliswil SO gesperrt werden. (has)