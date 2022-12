Nachdem das Stimmvolk den Neubau des Werkhofs an der Urne abgelehnt hat, will Laufen eine Kommission ins Leben rufen. Diese soll Teil einer Lösungsfindung für den umstrittenen Werkhof sein, der seit Jahren an mehreren Orten untergebracht ist.

Dimitri Hofer 19.12.2022, 19.20 Uhr