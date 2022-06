Laufen: Erster autofreier Sonntag verlief harzig

Laufen Autos und weniger Menschen im Stedtli: Beim ersten autofreien Sonntag lief einiges nicht nach Plan Am vergangenen Wochenende veranstaltete Laufen erstmals einen autofreien Sonntag. Das Fazit fällt ernüchternd aus. In einem Monat soll vieles besser funktionieren. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 01.06.2022, 19.41 Uhr

Normalerweise fahren Autos durch die Hauptstrasse im Laufner Stedtli. Durch autofreie Sonntage soll die Altstadt belebt werden. Kenneth Nars

Eigentlich hätte die Hauptstrasse im Laufner Stedtli am vergangenen Sonntag um 11 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt werden sollen. Die Absperrgitter standen zwar bereit, aber montiert wurden sie erst am frühen Nachmittag. Noch während Stunden fuhren am ersten autofreien Sonntag Autos durch die Flaniermeile.

Mehrere Gewerbetreibende und Stedtlibesuchende schildern unabhängig voneinander dieselbe Situation: Autos verkehrten durch das Stedtli, obwohl sie nicht sollten und in der Altstadt war überraschend wenig los. Die Absprache zwischen der Interessengemeinschaft (IG) Laufen und der Stadt Laufen, die den Anlass gemeinsam organisierten, funktionierte nicht richtig. Sie hatten die autofreien Sonntage ins Leben gerufen, um damit die Altstadt zu beleben.

Zu wenig Personal für pünktliches Absperren

Bei der ersten Durchführung scheint dies kaum gelungen zu sein. Bei Nafi Emri, Präsident der IG Laufen, ist die Stimmung wenige Tage nach dem ersten autofreien Sonntag im Keller. «Ich bin ziemlich enttäuscht vom Stadtrat», sagt er. «Dass es so mies lief, hätte ich nicht gedacht.» Die Schuld für die verspätete Absperrung des Stedtlis sieht Emri bei der Stadt Laufen:

«Am Freitag vor dem autofreien Sonntag erhielten wir von der Stadtverwaltung eine Mail, in der es hiess, dass die Stadt kein Personal habe, um am Sonntag die Absperrgitter aufzustellen.»

Auf die Rückmeldung Emris, selber auch über keine personellen Ressourcen zu verfügen, erhielt er von der Stadt Laufen kein Feedback mehr. «Am Freitagnachmittag ist in Laufen anscheinend niemand mehr erreichbar, der mir antworten kann. Wir hatten vereinbart, dass die Stadt für das Aufstellen der Gitter, Sicherheit und Kommunikation verantwortlich ist», ärgert sich Nafi Emri.

Der autofreie Sonntag brach an und die Stadt vertraute auf die IG - und umgekehrt.

Die Stadt zeigt sich gelassen

Die Verantwortlichen der Stadt Laufen wollen den Ball flachhalten. «Es gibt Optimierungspotenzial», sagt der zuständige Stadtrat Mathias Christ. «Bei der Absperrung des Stedtlis ist es zu einem Abstimmungsproblem gekommen. Wir werden das mit der IG anschauen und es das nächste Mal besser machen.» Er zeigt sich zuversichtlich für die kommenden autofreien Sonntage, die am letzten Sonntag im Juni, Juli und August stattfinden werden.

Laufner Stadtrat Mathias Christ ist zuversichtlich. zVg

Diese nächsten autofreien Sonntage stehen jeweils in Zusammenhang mit einem weiteren Ereignis: im Juni mit einer Matinée der Stadtmusik Laufen, im Juli mit der Bundesfeier und im August mit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln. «Beim Schwingfest werden passende Aktivitäten diskutiert», sagt Christ. «Ich gehe davon aus, dass diese Anlässe viele Besuchende ins Stedtli locken werden.»

Weniger Gäste aufgrund des Parkverbots im Stedtli

Die Autos konnten am letzten Sonntag aufgrund der misslungenen Absprache zwar länger durch die Hauptstrasse fahren als geplant. Entlang der Geschäfte, Restaurants und Bäckereien durften die Automobilisten jedoch nicht parkieren, worauf sie mit mehreren Parkverbotsschildern aufmerksam gemacht wurden. «Ab 11 Uhr lief bei uns aufgrund des Parkverbots kaum mehr etwas», sagt Simon Dörflinger, Geschäftsführer der Bäckerei und Restaurant Zemp. «Viele Gäste blieben aus, da sie nicht parkieren konnten.»

Insgesamt sei am ersten autofreien Sonntag in seinem Lokal nur rund die Hälfte des Umsatzes eines gewöhnlichen Sonntags zusammengekommen. Dörflinger sagt:

«Am Nachmittag kamen zwar einige Gäste vorbei. Grundsätzlich haben wir aber mehr Gäste erwartet.»

Für die kommenden autofreien Sonntage erhofft er sich eine verbesserte Kommunikation. Viele Besucherinnen und Besucher hätten überhaupt nicht gewusst, dass die Altstadt autofrei ist.

Von mehr Gästen als üblich berichtet hingegen Yannick Hänggi, Küchenleiter im Restaurant Simply im Rössli. «Wir erhielten viele positive Feedbacks zum autofreien Sonntag.» Im Vergleich zu sonst seien mehr Touristinnen und Touristen im Stedtli unterwegs gewesen. «Sie verweilten länger, da keine Autos durch die Altstadt fuhren.» Er und sein Team freuen sich auf die weiteren autofreien Sonntage.

Hoffnung auf besseres Wetter

Yannick Hänggi ist der Urheber der autofreien Sonntage in Laufen. Der Gastronom war mit der Idee an den Laufner Stadtrat gelangt. Daraufhin erarbeiten der Stadtrat und die IG Laufen gemeinsam ein Konzept. Dass am ersten autofreien Sonntag nur wenige Gäste den Weg in die Bäckerei und Restaurant Zemp fanden, hängt für Hänggi auch mit dem Wetter zusammen. Er gibt zu bedenken, dass Erfolg und Misserfolg eines autofreien Sonntags auch von den Wetterverhältnissen abhängig ist.

Fotos einer Laufnerin, die sie auf Facebook postete, zeigen ein tristes Bild: In der Altstadt herrschte am Sonntagnachmittag um 15 Uhr gähnende Leere. Nur gerade eine Handvoll Personen sass in den wenigen geöffneten Gartenwirtschaften im Stedtli. Für Nafi Emri von der IG Laufen steht fest: in einem Monat muss mehr los sein. «Wir werden das gemeinsam mit der Stadt Laufen besprechen.» Und:

«Wenn die Stadt nicht bereit ist, Verantwortung zu nehmen, müssen wir es selbst tun. Im Notfall werde ich selber die Absperrgitter montieren.»

