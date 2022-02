Laufen Kanton Baselland und Stadt Laufen wollen die Naubrücke zur Eishalle verlegen Die grosse Brücke im Gebiet Nau soll sich künftig weiter birsabwärts befinden. Die Stadt Laufen sieht in der Verschiebung eine einmalige Chance. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 09.02.2022, 19.57 Uhr

Die Naubrücke in Laufen wird definitiv abgerissen. Bild: Kenneth Nars

Seit Monaten spekulierten die Laufnerinnen und Laufner über den künftigen Standort der Naubrücke. Im Rahmen des Hochwasserschutzprojektes des Kantons Baselland muss die Brücke, die von der Baselstrasse zum Bahnhof führt, abgerissen werden. Der Kanton prüfte einen Neubau am alten Ort sowie eine Verlegung birsabwärts. Nun ist klar: Die Brücke soll verschoben werden und östlich der Laufner Eishalle zu liegen kommen.

Nachdem Anfang Woche die Anwohnenden über die Pläne informiert wurden, wandten sich der Kanton Baselland und die Stadt Laufen gestern gemeinsam an die Medien. In einer Mitteilung bekennen sie sich zu einer Verschiebung der Brücke. Sie schreiben:

«Mit der Verlegung wird ein grosser und zusammenhängender Freiraum entlang der Birs geschaffen, der auch für Freizeit- und Sportaktivitäten genutzt werden kann.»

Die Stadt Laufen lasse sich dadurch sowohl aus verkehrsplanerischer als auch aus städtebaulicher Sicht maximale Handlungsspielräume offen.

Stadtpräsident freut sich auf grosses Naherholungsgebiet

Um entlang der Birs umfassende Hochwasserschutzmassnahmen realisieren zu können, hat der Kanton das ehemalige Areal der Spilag in Laufen erworben. «Durch dieses Gebiet soll künftig die Kantonsstrasse führen», sagt Urs Roth, Leiter Geschäftsbereich Verkehrsinfrastruktur beim Baselbieter Tiefbauamt, auf Anfrage. «Die neue Brücke ist einige Meter flussaufwärts der heutigen rostroten Fussgängerbrücke bei der Eishalle geplant.» Die Fussgängerbrücke werde ihrerseits wegen des Hochwasserschutzes abgerissen. «Eine neue Fussgängerbrücke zwischen Altem Schlachthuus und der Brücke Bahnhofstrasse ist zudem angedacht.»

Der Kanton Baselland ist als Zuständiger des Neubaus auf die Stadt Laufen zugegangen. Bei den Verantwortlichen in der 5800-Einwohner-Stadt rannte er mit einer Verlegung der Naubrücke offene Türen ein. Der Laufner Stadtpräsident Pascal Bolliger sagt:

«Der Abriss der Brücke und der Neubau an einem neuen Standort bedeuten eine riesige Chance für Laufen. Mit dem Hochwasserschutz entsteht an der Birs eine Auenlandschaft, durch welche der Fluss für die Bevölkerung zugänglich wird. Wäre die Naubrücke weg, würde dieses Gebiet nicht zerschnitten.»

In diesem Gebiet soll die neue Brücke zu liegen kommen. Bild: Kenneth Nars

Den Einwohnerinnen und Einwohnern stünde ein grosses zusammenhängendes Naherholungsgebiet zur Verfügung. Man könnte Laufen für zukünftige Entwicklungen Luft geben.

Bis anhin handelt es sich lediglich um ein Bekenntnis von Kanton Baselland und Stadt Laufen, die Brücke verlegen zu wollen. «In der nächsten Phase wird unter Federführung des Kantons nun ein detailliertes Vorprojekt ausgearbeitet», heisst es in der Medienmitteilung. Grundlage hierfür werde auch das räumliche Entwicklungskonzept der Stadt Laufen sein, worauf das Strassenprojekt abgestimmt werde. Bis die Naubrücke verlegt werden kann, gilt es noch einige Hürden zu überwinden. So muss dereinst unter anderem eine Landratsvorlage ausgearbeitet werden.

Kanton und Stadt suchen Gespräch mit Betroffenen

Im Gebiet Norimatt und an der Baselstrasse leben zahlreiche Menschen, die von der Verschiebung betroffen wären. «Uns ist es sehr wichtig, mit den Anrainerinnen und Anrainern den Dialog zu suchen. Deshalb informierten wir sie bereits», sagen sowohl Urs Roth vom Kanton Baselland als auch der Laufner Stadtpräsident Pascal Bolliger. In den kommenden Monaten soll es zu weiteren Informationsabenden für die betroffene Bevölkerung kommen. Während die ersten Hochwasserschutzmassnahmen 2024 umgesetzt werden sollen, rechnet Roth mit einer Realisierung der neuen Brücke ab dem Jahr 2026.

Die Autobrücke soll gut 200 Meter birsabwärts verschoben werden. Bild: zvg/Kanton Baselland

Ob die Verlegung der Naubrücke in Laufen auf Widerstand stossen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. «Die Rückmeldungen an den ersten Infoabenden waren grösstenteils positiv», sagt Stadtpräsident Pascal Bolliger. «Wir wollen mit allen Personen gemeinsam eine Lösung finden. Ich denke, dass uns dies gelingt.» Die Vorteile für die Stadt Laufen lägen auf der Hand, und auch die Neubauten an sich brächten Verbesserungen:

«Aufgrund gesetzlicher Vorgaben für neue Anlagen müssen die Strasse und die Brücke fünf Dezibel leiser sein.»

