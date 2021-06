LAUFEN Lehmverputzt und lichtdurchflutet: Der neue Hauptsitz der EGK-Gesundheitskasse Ein ökologischer Bau, aus nachhaltigen Werkstoffen geschaffen und lokal verortet, soll der Neubau der EGK sein. Nun ist er fast bezugsbereit. Eva Oberli 03.06.2021, 18.00 Uhr

Der EGK-Neubau ist mit 9000 Pflanzen umgeben. Bild: Kenneth Nars

In den letzten zwei Jahren ist am Birspark 1 ein Gebäude entstanden, das ökologisch höchsten Standards genügen und eine Wohlfühlatmosphäre für die Kunden und insbesondere die rund 140 Mitarbeitenden bieten will.