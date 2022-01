Laufen Nach dem Umbau stehen die Kräuter im Zentrum: Ricola baut im Stedtli um und eröffnet den ersten Verkaufsladen Das Untertor in Laufen ist eine riesige Baustelle. Für Autofahrerinnen und Autofahrer gibt es derzeit kein Durchkommen. Die ehemalige Stedtlibibliothek wird totalsaniert. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Untertor in Laufen ist für vier Monate für Autos gesperrt. Nicole Nars-Zimmer

Automobilisten, die noch nichts davon wissen, erblicken eine riesige Baustelle. Das Untertor am Eingang zur Laufner Altstadt ist bis Ende April für den Autoverkehr gesperrt. Die Ricimmo, eine Tochterfirma der Ricola Familienholding, baut die ehemalige Stedtlibibliothek um. Nach der Totalsanierung wird im Gebäude ein Ricola-Laden öffnen.

An der Amthausgasse 3 befand sich einst der Huthandlung Debrunner, weshalb einige in Laufen noch heute vom Debrunnerhaus sprechen. Nachdem das Gebäude einige Zeit als Wohnhaus genutzt worden war, zog in den 1980er-Jahren die Stedtlibibliothek ein. Seit dem Umzug in die Amthausscheune im Jahr 2016 stand die Liegenschaft leer. Das wird sich bald ändern. «Die Ricola Familienholding ist interessiert an einer guten und nachhaltigen Entwicklung der Stadt Laufen, die als Firmenstandort für Ricola eine zentrale Rolle spielt», sagt Ricola-Sprecherin Sandra Kunz.

Die Ricimmo habe das Gebäude, das der Stadt Laufen gehört, im Baurecht erworben, «um es architektonisch ansprechend zu renovieren». Der Ricola-Laden soll sich im Parterre und im ersten Stock befinden. Im oberen Teil des Hauses werde zudem eine Maisonettewohnung zur Vermietung eingebaut.

Bauarbeiten sollen im November beendet sein

Einen eigenen Verkaufsladen besass das Weltunternehmen aus Laufen bis anhin nicht. Gemäss Sprecherin Kunz sollen die Bauarbeiten Ende November abgeschlossen sein und der Laden Ende 2022 öffnen.

«Mit dem Ladenlokal möchten wir unserer Kundschaft ein spezielles Erlebnis verschaffen und ihnen ermöglichen, ganz in die Welt von Ricola einzutauchen.»

Man habe vor, die 13-Kräuter-Mischung ins Zentrum zu rücken.

Beim Gebäude werden etwa die Fussgängerpassage und die Schaufensterfront neu gestaltet. Mit dem Vorhaben rennt die Ricola Familienholding bei der Stadt Laufen offene Türen ein. «Wir haben das Gebäude im Baurecht abgegeben mit dem Wunsch, dass dort wieder Leben einkehrt», sagt Stadtverwalter Thomas Locher. Für die Stadt sei während der Bauarbeiten wichtig, dass Fussgänger möglichst ungehindert durch das Untertor laufen können. Sie können durch eine Passage unter dem Tor durchschreiten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen