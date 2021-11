Laufen Rettungsdienst des Kantonsspitals Baselland ist bald unter demselben Dach wie die Stützpunktfeuerwehr Laufental Die Feuerwehr errichtet einen Erweiterungsbau, in dem auch der Rettungsdienst des Kantonsspitals Baselland untergebracht sein wird. Läuft alles nach Plan, wird das neue Gebäude im Frühjahr 2023 eingeweiht. Dimitri Hofer 26.11.2021, 12.51 Uhr

Die Stützpunktfeuerwehr Laufental um Major Markus Burger wird ihr Magazin in Laufen ausbauen. Gaby Walther

Auf ihrem Areal in Laufen errichtet die Stützpunktfeuerwehr Laufental einen Erweiterungsbau. In diesem wird ab dem Jahr 2023 auch der lokale Rettungsdienst des Kantonsspitals Baselland (KSBL) untergebracht sein. Dieser befindet sich derzeit in den Räumlichkeiten der ehemaligen Parademic an der Baselstrasse, deren Rettungsdienst vom KSBL übernommen wurde.