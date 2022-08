LAUFEN Wegen Einsprachen: Bau des Gesundheitszentrums verschiebt sich auf unbestimmte Zeit Die Kämpfenden für das Spital Laufen blockieren das Nachfolgeprojekt im Birs Center. Das ehemalige Spitalgebäude soll derweil zurück an die Stadt Laufen und die Burgergemeinde Laufen-Stadt gehen. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Bis das Gesundheitszentrum im Birs Center eröffnet wird, befindet sich Ambulante Zentrum Laufen in den Räumlichkeiten des ehemaligen Spitals. Bild: Kenneth Nars

Erst hiess es, das ambulante Gesundheitszentrum im Laufner Birs Center werde den Betrieb im Verlauf des Jahres 2022 aufnehmen. Später musste das Kantonsspital Baselland (KSBL) als Betreiber das erste Quartal des Jahres 2023 als neues Eröffnungsdatum bekannt geben. Nun ist völlig unklar, wann das Nachfolgeprojekt des Spitals Laufen die ersten Klientinnen und Klienten begrüssen wird.

Das KSBL wäre bereit, den Umbau im Einkaufszentrum beim Bahnhof in Angriff zu nehmen. «Im Mai wären wir ausschreibereif gewesen», sagt KSBL-Sprecherin Anita Kuoni. Bis zum heutigen Tag konnten für die Umbauten jedoch keine Ausschreibungen gemacht werden. «Wir sind blockiert», erklärt Kuoni. Grund dafür seien mehrere Einsprachen von Personen aus dem Umfeld des Vereins Pro Spital Laufen. Der Verein setzt sich für den Erhalt des Krankenhauses ein. Vor dem Kantonsgericht erlitt der Verein Anfang Jahr eine Niederlage: Es war rechtens, das traditionsreiche Spital Laufen zu schliessen.

Von den vier Einsprachen gegen das Gesundheitszentrum sind zwei übriggeblieben. Anita Kuoni sagt:

«Das Baselbieter Bauinspektorat muss über die Einsprachen entscheiden. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht sagen, wann wir mit dem Umbau beginnen können.»

Man rechne mit einer Bauzeit von neun Monaten.

Das Spital soll an die früheren Eigentümer zurückgehen

Während Stillstand beim Gesundheitszentrum herrscht, geht es beim Spitalgebäude an der Lochbruggstrasse vorwärts. Seit der Schliessung des Spitals befindet sich dort das ambulante Zentrum, das an den Bahnhof ziehen soll. In den vergangenen zwei Jahren kam es zu Verhandlungen zwischen der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD), dem KSBL, der Stadt Laufen und der Burgergemeinde Laufen-Stadt. Die beiden letzteren sind die einstigen Eigentümer des Landes, auf dem das Spital steht. «Die Vereinbarung aller Partner liegt im Entwurf vor», sagt VGD-Generalsekretär Olivier Kungler. Er gehe davon aus, dass bis im Herbst alle Rückmeldungen vorliegen und der Kanton das Land der Stadt und der Burgergemeinde zurückgeben könne. Wobei: Um die Vereinbarung abzuschliessen, müsse klar sein, ob das Gesundheitszentrum im 2023 gebaut werden kann.

Welche Pläne Stadt und Burgergemeinde mit dem Land haben, ist noch unklar. «Onlinereports» berichtete, der Stadtrat Laufen habe entschieden, das Spitalgebäude abzureissen. Da das Gebäude noch dem Kanton Baselland gehört und vom KSBL betrieben wird, entgegnet der Laufner Stadtverwalter Thomas Locher auf Anfrage dieser Zeitung:

«Ein möglicher Abriss des Gebäudes, das jährlich erhebliche Gelder an Unterhalt kostet und primär als Spital verwendet werden kann, ist also einzig Sache des Kantons und des KSBL.»

Ob die Laufner das Gebäude abreissen lassen, wenn ihnen das Land dereinst wieder gehört, wird sich zeigen.

