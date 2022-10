Laufental Brand in Zwingner Gemeindeverwaltung: Gemeindepräsident geht von einem Millionenschaden aus In der Nacht auf Dienstag brannte der Dachstock der Gemeindeverwaltung in Zwingen. Das sich im Umbau befindende Gebäude wurde durch das Feuer stark beschädigt. Dimitri Hofer 25.10.2022, 12.49 Uhr

Der Dachstock der Zwingner Gemeinderverwaltung wurde beim Brand komplett zerstört. Polizei Baselland

Selbst Stunden nach dem Brand in der Gemeindeverwaltung von Zwingen stehen noch Feuerwehrleute im Einsatz. Die Schäden, die in der Nacht auf Dienstag am Gebäude beim Schloss entstanden, sind immens. Die Liegenschaft, einst als Verwaltungsgebäude der Papierfabrik genutzt, darf derzeit nicht betreten werden.

Verwendet von der Gemeinde Zwingen wurde das Gebäude momentan nicht. Wegen eines Umbaus ist die Verwaltung seit dem Herbst des Jahres 2021 in zwei Provisorien untergebracht. Auf April des kommenden Jahres sollten die Provisorien verlassen und die Gemeindeverwaltung beim Schloss Zwingen wieder in Betrieb genommen werden. Wie der Zwingner Gemeindepräsident Thomas Schmid sagt, verschiebe sich der Umzug aufgrund des Brandes nun auf unbestimmte Zeit.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden

Kurz vor vier Uhr ging bei der Baselbieter Polizei die Meldung ein, dass es in der Zwingner Gemeindeverwaltung brennt. «Beim Eintreffen der Ereignisdienste am Brandort stand der Dachstock bereits in Vollbrand. Die verschiedenen im Einsatz stehenden Feuerwehren hatten die Lage umgehend unter Kontrolle und konnten den Brand in der Folge löschen», schreibt die Baselbieter Polizei in einer Mitteilung. Im Einsatz seien die Stützpunktfeuerwehren Laufental, Reinach, Muttenz und Birsfelden und das Feuerwehr-Inspektorat gestanden.

«Auch die Sanität sowie das Amt für Umwelt und Energie waren vor Ort.»

Für die Dauer der Löscharbeiten habe die Laufenstrasse in Richtung Laufen für rund drei Stunden gesperrt werden müssen. Der Verkehr sei örtlich umgeleitet worden. Verletzt wurde beim Brand niemand.

Der Zwingner Gemeindepräsident Thomas Schmid konnte sich bereits mit der Gebäudeversicherung austauschen. Er sagt: «Der Dachstock wurde beim Brand völlig zerstört. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch weitere Etagen in Mitleidenschaft gezogen wurden.» Schmid geht von einem Millionenschaden aus.

Am Tag nach dem Brand in der Zwingner Gemeindeverwaltung stehen noch Feuerwehrleute im Einsatz. Kenneth Nars

Im Juni kam es in der Gemeindeverwaltung des Zwingner Nachbardorfs Brislach ebenfalls zu einem Brand. Am Gebäude entstand damals ein grosser Sachsachen. Noch immer befindet sich die Gemeindeverwaltung in einem Provisorium an der Zwingenstrasse. Polizeisprecher Adrian Gaugler sagt auf Anfrage:

«Im Fall Brislach handelt es sich um Brandstiftung. Inzwischen konnte ein 15-jähriger Schweizer als mutmasslicher Täter ermittelt werden. Ein entsprechendes Verfahren wurde eröffnet.»

Zum aktuellen Brand in Zwingen sagt er: «Die Brandursache ist noch unklar. Die Forensiker konnten noch nicht ins Gebäude gehen.»