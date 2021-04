Laufental Unentdecktes Ufer: Duggingen plant einen neuen Weg entlang der Birs In Zukunft soll man in Duggingen dem linken Birsufer Richtung Grellingen nach spazieren können. Den neuen Weg zu bauen, wird allerdings nicht ganz einfach. Michel Ecklin 26.04.2021, 05.00 Uhr

Am linken Birsufer in Duggingen führt derzeit kein durchgehender Weg dem Wasser entlang. Kenneth Nars

Von der Mündung in Birsfelden bis zum Eingang des Laufentals kann man zu Fuss entlang des linken (westlichen) Birsufers gehen, immer nahe am Wasser. Doch am Angensteinerbrückli ist Schluss, denn zwischen Kantonsstrasse und Birs ist kein Durchkommen mehr.