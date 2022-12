Laufental/Schwarzbubenland Neue Eskalation im Streit um die Kelsag: Aktionärsgemeinden wollen den Verwaltungsrat absetzen Eine Arbeitsgruppe kritischer Gemeinden setzte sich mit der Kehrichtbeseitigung Laufental-Schwarzbubenland AG auseinander. Mit neuen Verwaltungsräten soll das Unternehmen in die Zukunft geführt werden. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 21.12.2022, 05.00 Uhr

Die Kelsag sammelt in zahlreichen Gemeinden den Hauskehricht ein – zu den Ortschaften gehört auch Dornach. Juri Junkov

Seit Jahren schwelt ein Konflikt die Kehrichtbeseitigung Laufental-Schwarzbubenland AG (Kelsag). Mehrere Aktionärsgemeinden des Unternehmens sind mit den Strukturen des Betriebs nicht einverstanden. Nun hat eine Arbeitsgruppe kritischer Ortschaften vor, den Verwaltungsrat abzusetzen.

Die Kelsag mit Sitz in Liesberg gehört 33 Aktionärsgemeinden. Immer wieder äusserten einige davon Kritik am Kelsag-Verwaltungsrat, da sie sich übergangen fühlten. Nachdem die Firma an der Aktionärsversammlung des Jahres 2020 nicht auf Anträge von Gemeinden eingegangen war, klagten diese. Sowohl das Zivilkreisgericht West als auch das Baselbieter Kantonsgericht gab ihnen Recht: Die Kelsag hatte das Aktionärsrecht verletzt. Nach einem Weiterzug durch die Kelsag wird sich bald das Bundesgericht mit dem Fall beschäftigen.

Als Reaktion auf die Unzufriedenheit rief man eine Arbeitsgruppe ins Leben, die sich in den vergangenen eineinhalb Jahren mit der Zukunft der Kelsag beschäftigte. Angeführt wurde sie von Brislach, Duggingen und der Standortgemeinde Liesberg – den grössten Kritikern der Kelsag. Insgesamt gehören der Gruppe 10 Ortschaften an – darunter auch die einwohnermässig grössten Gemeinden Laufen und Breitenbach.

Die Gemeinden schlagen neue Räte vor

Nun liegen die Ergebnisse der Arbeitsgruppe vor. Wichtigster Punkt dabei ist die künftige Eignerstrategie des Unternehmens. In einem Schreiben, das an die übrigen 23 Gemeinden geschickt wurde, heisst es dazu: «Die Gesellschaft hat für die Nachsorge der Deponie zu sorgen sowie für die interessierten Gemeinden, periodische Ausschreibungen für die Sammlung und Entsorgung des Siedlungsabfalls gemäss den kantonalen Umweltschutzgesetzgebungen durchzuführen.» Seit einigen Jahren ist die Deponie der Kelsag in Liesberg, in welche einst die Schlacke des Kehrichts eingebaut wurde, aufgefüllt.

Um die neue Strategie umzusetzen, soll der fünfköpfige Verwaltungsrat der Kelsag neu besetzt und auf drei Personen reduziert werden. Aktuell setzt sich der Rat aus dem Präsidenten Germann Wiggli, Josef Christ, Franz Meyer, Christian Schlatter und Daniel Haussener zusammen. Bis Ende Februar haben die anderen Gemeinden Zeit, sich zu den Vorschlägen zu äussern.

Sind die Rückmeldungen ausgewertet, und tragen die übrigen Gemeinden das Vorgehen mit, soll der Antrag gestellt werden, an der kommenden Aktionärsversammlung Ende Mai Neuwahlen des Verwaltungsrats zu traktandieren. In einem zweiten Schritt soll die Eignerstrategie angepasst werden. «Wir werden auch gleich neue Verwaltungsräte vorschlagen», sagt der Brislacher Gemeindepräsident Hannes Niklaus. «Mit diesen möchten wir konsensfähige Lösungen finden.»

Die Kelsag wollte der Arbeitsgruppe nicht angehören. Wie das Unternehmen zu den Ideen der Gemeinden steht, war nicht in Erfahrung zu bringen. Eine Anfrage blieb unbeantwortet.

