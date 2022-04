Lausen Eine Brücke vom Überfluss zum Mangel: Die Schweizer Tiertafel unterstützt bedürftige Haustierbesitzende Der Verein Schweizer Tiertafel rettet Futter, Spielzeug und mehr und bringt es zu Menschen mit Haustieren in der ganzen Schweiz, die an oder unter der Armutsgrenze leben. Diesen Monat feiert er sein fünfjähriges Bestehen. Salomé Lang Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Arlette Sumi mit ihren Hunden Sunny und Clyde im Keller ihres Hauses in Lausen, den sie zum Lager für die gesammelten Hilfsgüter umfunktioniert hat. Juri Junkov

Die einen haben zu viel, die anderen zu wenig. Das gilt auch oder gerade für Lebensmittel. Dem Problem nimmt sich die Schweizer Tafel an: Sie verteilt überschüssige Lebensmittel an soziale Institutionen. Seit fünf Jahren gibt es in der Schweiz auch für Tierhalter eine Einrichtung, welche dafür sorgt, dass auch keine Haustiere unter Geldnot leiden müssen: die Schweizer Tiertafel.

Tierfutter, Spielzeug, Bücher, Leinen, Decken und vieles mehr stapeln sich im Keller von Arlette Sumi, der Präsidentin der Schweizer Tiertafel, die mit zwei Hunden und sechs Katzen in Lausen wohnt. Nach dem Vorbild der Tiertafel in Berlin hat sie am 4. April 2017 den schweizerischen Verein gegründet, um Abhilfe zu schaffen, wo Mensch und Tier am oder unter dem Existenzminimum leben.

Tierfutter kann noch sechs Monate über Datum verwendet werden

Von Grosshändlern erhält der Verein abgelaufenes Tierfutter und darf es bis sechs Monate über Datum weitergeben, «auch wenn es nach einem Jahr noch immer gut wäre», wie Sumi sagt und sich ein Lächeln nicht verkneifen kann. Privatpersonen spenden Zubehör und in tiermedizinischen Notfällen auch Geld für die Tierärztin. Die Schweizer Tiertafel arbeitet mit dem Tierschutzbund Basel Regional zusammen, der ebenfalls Arzt- und Spitalkosten übernimmt. Mehrmals jährlich organisiert die Schweizer Tiertafel Sammelaktionen – so auch am 30. April im Rahmen des Fünf-Jahr-Jubiläums.

Arlette Sumi, Irene Schori und Schoris Sohn Nevio (v.l.n.r.). Die Schweizer Tiertafel wird zukünftig über ihre Standorterweiterung in Bern noch mehr bedürftige Menschen mit Haustieren erreichen. Juri Junkov

In der ganzen Schweiz arbeiten rund 70 Aktivmitglieder ehrenamtlich für die Schweizer Tiertafel und greifen über 5000 registrierten Bedürftigen unter die Arme, die meist direkt über die Sozialämter zum Verein kommen. Der Grossteil der Hilfsmittel, die bei Sumi direkt abgeholt werden können, werden per Post versendet oder von Vereinsmitgliedern verteilt. Wenn die Haustierbesitzenden vorweisen, dass sie Sozialhilfe, IV oder AHV beziehen, können sie regelmässig Gratisgüter für ihre Vierbeiner beziehen. Sie stehe ihren Kunden auch mit Rat beiseite, sagt Sumi, «denn diese Menschen haben oft niemanden, der sich Zeit für sie nimmt.» Ab Mai steht die Schweizer Tiertafel durch eine Standorterweiterung in Bern noch mehr Zwei- und Vierbeinern zur Seite. Geleitet wird die Sektion von der Bernerin Irene Schori, die mit ihrer Organisation «Gor For Animals» zuvor in Italien tätig war.

Ein Fass ohne Boden

Es ist ein Fass ohne Boden, wie Sumi erzählt:

«Am schwierigsten ist es, nicht helfen zu können, wenn man es möchte.»

Sie selbst weiss, wie es ist, wenn das Schicksal zuschlägt. Sumis Mann starb bei einem Arbeitsunfall, ihr Sohn an einer Herzkrankheit, sie selbst ist an Krebs erkrankt. Ihre zwei Hunde Sunny und Clyde begleiten sie durch schwierige Zeiten. Sie aus finanziellen Gründen wegzugeben, sei für sie nie in Frage gekommen, wie sie beteuert – und davor will sie auch andere Menschen bewahren.

Sumi lebt von einer Witwenrente und von Ergänzungsleistungen. Trotzdem stünde ihr teilweise weniger Geld zur Verfügung als jenen, denen sie helfe, sagt die 52-Jährige. Vor ihrem Engagement für Tiere war die Lausnerin in der Gastronomie tätig. Jetzt widmet sie ihre gesamte Zeit der Hilfstätigkeit und dem Aktivismus für Tiere mit Menschen unter der Armutsgrenze.

