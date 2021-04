LAUSEN Gezähnt, poliert, sortiert: Ein Paradies für Sammlerfreunde Ob Briefmarken, Münzen, Modellfahrzeuge oder historische Papierware: Wer sammelt, dem fehlte bisher die regionale Anlaufstelle für sein Interessengebiet. Nun eröffnet in Lausen ein Laden für Liebhaberobjekte aller Art. Eva Oberli 27.04.2021, 05.00 Uhr

Von links: André Weibel, Leandra Honegger und Jean-Paul Bach in ihrem Stöbergeschäft. Nicole Nars-Zimmer

Einen Trödelladen stellt man sich anders vor. Verstaubt, schummerig beleuchtet und vollgestopft mit altem Ramsch, den keiner mehr haben will. Die in frischem Weiss gestrichene Hausfassade an der Hauptstrasse 103 in Lausen lässt dagegen nicht vermuten, dass sich im Erdgeschoss des Gebäudes ein Laden voller historischer Artefakte, Liebhaberstücke und Raritäten befindet.

Der Basler Philatelie-Experte Jean-Paul Bach, Historiker und Lausner Urgestein André Weibel und die Auktionatorin Leandra Honegger haben hier ein Begegnungszentrum für Sammler eingerichtet.

Ein organisiertes Chaos

Das Innere des gepflegten Ladens wirkt gleichzeitig sortiert und zusammengewürfelt. Da hängt die Venus von Botticelli schräg über gerahmter Plakatwerbung für Winterreifen, bunte Glasfiguren stehen aufgereiht neben Fachliteratur über Briefmarken- und Münzkunde. Raumhohe Regale voller Briefmarkenalben werden von Porzellangefässen, Modellautos und illustrierten Verhaltensregeln für Kinder im Strassenverkehr flankiert.

«Wir sind wie die drei Winkelriede, die sich für eine gemeinsame Sache zusammenschliessen.»

So beschreibt Jean-Paul Bach das dreiköpfige Team, welches kommenden Freitag die Eröffnung des Geschäfts feiern wird. Bach selbst ist international prämierter Briefmarkensammler und Gründer der Jean-Paul Bach AG. Er hat Einsitz in der Briefmarkenkommission der Schweizer Post, führt seit 1992 selbst Auktionen durch und hat schon mehrere philatelistische Werke publiziert.

Fachwissen für die breite Bevölkerung

«Ich bin hier zuständig fürs Altpapier.» Mit diesen Worten stellt sich André Weibel vor, der als bekanntester Ansichtskartensammler der Schweiz gilt. Über zwei Millionen Stück, «ich habe aufgehört, zu zählen», und eine Zeitspanne von mehr als hundert Jahren umfasst seine Sammlung. Schon lange wollte Weibel das Sammeln von Ansichtskarten einem breiten Publikum näherbringen.

Das Fachwissen, das sich der gelernte Maurer über Jahrzehnte angeeignet hat, klingt in jedem Satz durch, den er spricht. Von den Anfängen der Lithografie über Bromsilberdruck und Verlagsgeschäfte mit Deutschland bis hin zu der dokumentarischen Bedeutung der Ansichtskartenmalerei für Schweizer Dörfer: Weibel weiss zu jedem Objekt, dass er aus den fein säuberlich beschrifteten Schubladen zieht, eine Geschichte zu erzählen.

«Ich möchte die Würdigung dieses Handwerks und der Künstler von damals in der heutigen Zeit wieder etablieren.»

Während der Öffnungszeiten des Geschäfts wird Weibel jeweils vor Ort sein, um den stöbernden Besucherinnen und Besuchern fachkundig Auskunft zu geben oder auch einmal ein lockeres Schwätzchen über die Sammlerschätze halten zu können.

«Ich möchte mithelfen, ein neues Zentrum für Philatelie, Numismatik und Ansichtskarten in der Nordwestschweiz aufzubauen», so Leandra Honegger über ihre Beweggründe. Die Dritte im Bunde ist ebenfalls Briefmarkenspezialistin und plant, einmal monatlich eine Briefmarkenauktion an der Hauptstrasse 103 durchzuführen.

Nicht alles lässt sich sammeln

Die Frage, ob die Sammlerkultur nicht allmählich vom Aussterben bedroht ist, verneint Jean-Paul Bach vehement. «Die Sammlerkultur findet heutzutage lediglich mehr im Verborgenen statt. Man kommt nicht mehr so leicht an Sammlergut wie früher, wo es in der Stadt noch fünf oder sechs Briefmarkenläden gab.»

«Briefmarken-, Ansichtskarten- & Münzen-Börse» steht weiss auf rosa über dem Eingang. Man sei aber grundsätzlich für alle möglichen Arten von Sammlergut offen, betont Jean-Paul Bach. Mit zwei kleinen Ausnahmen: Möbel und Teppiche. Sie können noch so schön sein, gefragt seien sie als Sammlerstücke kaum mehr. Bach meint dazu:

«Es gibt Sachen, die sind schlicht aus der Gesellschaft gefallen.»