Landrat Baselland hält Prämienverbilligungen nicht für dringlich

Lebenskosten Trotz Prämienschock: Bürgerliche Landräte halten höhere Prämienverbilligungen für nicht dringlich Gleich vier Vorstösse von SP, Grünen und Mitte, welche die Prämienlast 2023 abfedern wollen, verfehlten das nötige Zweidrittelmehr, um noch heute behandelt zu werden. Die Hintergründe. Michael Nittnaus 29.09.2022, 18.52 Uhr

Schon 2017 forderte die Baselbieter SP – im Bild Adil Koller – mit einer Initiative eine geringere Prämienbelastung. Das Stimmvolk lehnte das Begehren 2018 allerdings knapp ab. Archiv: Benjamin Wieland

Kommendes Jahr müssen die Baselbieterinnen und Baselbieter mit durchschnittlich 7 Prozent höheren Krankenkassenprämien rechnen. Damit liegt Baselland über dem Schweizer Schnitt von 6,6 Prozent – und deutlich über der Erhöhung der monatlichen mittleren Prämie über alle Altersklassen in Basel-Stadt von 3,9 Prozent. Diese von vielen Seiten als «Prämienschock» bezeichnete Entwicklung löste im Landrat heute Donnerstag nicht weniger als vier dringliche Vorstösse aus.

Verfasst von Adil Koller, Ronja Jansen (beide SP), Marco Agostini (Grüne) sowie Béatrix von Sury (Mitte) zielen sie alle auf eines der wenigen Instrumente ab, mit dem auf kantonaler Ebene Einfluss auf die Prämienbelastung genommen werden kann: die Prämienverbilligungen.

30 Millionen mehr soll es vom Bund geben

Koller fordert per Motion, dass die Regierung alles in die Wege leitet, damit die vom Bundesrat angekündigte Erhöhung des Bundesanteils an der Prämienverbilligung um 30 Prozent per 2023 in Baselland auch wirklich ausgeschüttet werden kann. Es geht um 30 Millionen Franken. Jansens Motion fordert darüber hinaus weitere kantonale Mittel. Die kantonalen Richtprämien und der Bezügerkreis der Verbilligungen soll so erweitert werden, dass die Prämienlast für niemanden steigt, der mehr als zehn Prozent des Einkommens für die Krankenkassenprämien aufwenden muss.

Eher allgemein gehalten ist das Handlungspostulat von Béatrix von Sury. Die Regierung soll prüfen, wie er via Prämienverbilligungen Entlastung bringen kann. Zudem solle sie sich in Bundesbern für einen Prämienstopp einsetzen. Mit Blick auf die weiteren Belastungen wie Inflation und Energiekosten fordert schliesslich Agostini ganz grundsätzlich per Postulat ein Entlastungspaket.

Für alle vier Landrätinnen und Landräte stand ausser Frage, dass diese Vorstösse dringlich noch am gleichen Tag behandelt werden müssen, um per 2023 Wirkung erzielen zu können. Bei der Dringlichkeitsdebatte vor dem Mittag sagte Jansen: «Für was gibt es das Instrument der dringlichen Vorstösse, wenn nicht für ein Thema wie dieses?» Und von Sury hielt fest:

«Wir müssen den betroffenen Familien und Rentnern zeigen, dass wir uns um ihre Sorgen kümmern. Das Thema muss heute behandelt werden.»

Lauber will nicht, dass Einkommen über 88'000 Franken profitieren

Doch nichts da. Alle vier Vorstösse verpassten klar das nötige Zweidrittelmehr, nur gerade von Surys Postulat wurde mit normalem Mehr knapp angenommen, was aber nichts nützte. Das bedeutet, dass nun alle Anliegen normal traktandiert und zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden. Eine Umsetzung auf Anfang des kommenden Jahres ist damit ausgeschlossen.

Sowohl die Regierung um Finanzdirektor Anton Lauber, geschlossen die Fraktionen von SVP und FDP, als auch Teile der Mitte lehnten die Dringlichkeit ab. Diese Haltung begründete im Saal einzig Lauber. Er fokussierte vor allem auf die Motion von Koller: «Es stimmt, dass Haushalte stark belastet werden durch die Krankenkassenprämien. Adil Koller rennt mit seinem Vorstoss aber offene Türen ein. Selbstverständlich wird die Regierung die 30 Millionen Franken an zusätzlichen Bundesgeldern weiterverteilen, sollten sie in Bern gesprochen werden.»

Dies könne über einen Budgetantrag an den Landrat Mitte Dezember gemacht werden. Wenig hält Lauber hingegen vom «Giesskannenprinzip» einer Anpassung der Einkommensobergrenze, bis zu der Prämienverbilligungen bezogen werden können. Diese liegt derzeit bei einem Einkommen von 88'000 Franken pro Jahr für eine Familie mit zwei Kindern.

SP prüft, mit Budgetanträgen nachzustossen

Im Anschluss an die Debatte findet Adil Koller gegenüber der bz deutliche Worte:

«Das ist für mich Arbeitsverweigerung des Parlaments. Wir von der SP versuchen, die tiefen Einkommen und den Mittelstand zu entlasten, doch die Regierung wie auch die Mehrheit des Landrats wollen darüber nicht einmal diskutieren. Das ist die traurige Realität.»

Koller zweifelt zwar nicht, dass Baselland die höheren Bundesbeiträge weitergibt, doch aus seiner Sicht müsste der Kanton mehr machen. Koller überlegt sich nun, an der Budgetsitzung des Landrats entsprechende Anträge zu stellen.

Doch weshalb schwiegen SVP und FDP im Plenum? Wollten sie sich am heissen Eisen der Prämienlast nicht die Finger verbrennen? Von der bz darauf angesprochen, sagt FDP-Landrätin Saskia Schenker: «Die Mehrbelastung durch die Krankenkassenprämien nehmen wir sehr ernst. Aber die Aussage von Anton Lauber war klar. Er wird die Bundeserhöhungen rechtzeitig an die Bevölkerung weitergeben. Das ist für uns das Wichtigste.» Auch stütze die FDP, dass die Einkommensobergrenze nicht angehoben wird. Sonst müssten die vorhandenen Gelder auf mehr Menschen verteilt werden.

FDP-Landrätin Saskia Schenker. Juri Junkov

FDP will nichts überstürzen

Für Schenker möchte etwa Ronja Jansen mit ihrer Zehn-Prozent-Forderung nicht anderes als die vom Baselbieter Stimmvolk 2018 abgelehnte Prämien-Initiative der SP. Die Mehrkosten wurden damals auf 75 Millionen Franken pro Jahr beziffert. Schenker ist eines wichtig:

«Wir müssen als Parlament aufpassen, nicht zu schnell zu agieren, sondern sollten Ruhe bewahren. Zuerst braucht es eine saubere Auslegeordnung. Bevor Bundesbern entschieden hat, sollten wir sicher nicht aktiv werden.»

Ausserdem seien kantonale Anpassungen später auch im Eilverfahren möglich.

Für Adil Koller sind derlei Begründungen vor allem Zeichen für etwas: «Die Bürgerlichen wollen Entscheide zu Prämienverbilligungen einfach verzögern.»

