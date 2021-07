Kantonales Altersheim Liestal soll per 2025 umgenutzt werden.

Leerstand Kantonales Altersheim in Liestal soll umgenutzt werden Die Stadt hat schon zahlreiche Ideen für die Umnutzung des Altersheims, während beim Kanton noch keine konkreten Pläne vorhanden sind. Ausgeschlossen ist lediglich ein Abbruch. Tomasz Sikora 28.07.2021, 20.15 Uhr

Ein Gebäude mit bewegter Geschichte und viel Potenzial: das kantonale Altersheim in Liestal. Juri Junkov

Das Gebäude hat schon einige Nutzungswechsel erlebt – und bald soll der nächste folgen. Die Psychiatrie Baselland will nämlich ihre drei Betriebe im kantonalen Altersheim an der Rheinstrasse in Liestal in den geplanten 100-Millionen-Campus an der Wiedenhubstrasse zügeln, wie die bz gestern erfuhr.