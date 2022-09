Baselbieter Strafgericht Exhibitionist von Muttenz ist ein Härtefall – kein Landesverweis Ein syrischer Flüchtling kann trotz Verurteilung wegen Exhibitionismus seine Ausbildung hier abschliessen. Patrick Rudin 1 Kommentar 06.09.2022, 20.25 Uhr

Das Baselbieter Strafgericht verurteilt einen Exhibitionisten aber verweist ihn nicht des Landes. Nicole Nars-Zimmer

Der 31-Jährige aus Syrien hat grosses Glück: Das Baselbieter Strafgericht stufte ihn als Härtefall ein und verzichtet bei ihm auf einen Landesverweis.

Der Mann hatte 2019 vor allem um das Muttenzer Gründenschulhaus immer wieder vor Erwachsenen und auch Kindern masturbiert, teilweise folgte er Minderjährigen bis zur Haustüre. Bei einzelnen Anklagepunkten gab es gestern Freisprüche, doch die drei Richter verurteilten den Mann in den meisten Fällen wegen Exhibitionismus und sexueller Handlungen mit Kindern.

Rein formell setzte das Gericht eine unbedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten fest, schob diese allerdings zu Gunsten einer ambulanten Massnahme auf. Damit behält der Mann vorläufig seine Lehrstelle, muss aber nun eine deliktorientierte Therapie besuchen. Bei einem Abbruch der Therapie droht ihm der Vollzug der Freiheitsstrafe. Dazu kam eine unbedingte Geldstrafe von 95 Tagessätzen zu 20 Franken.

Bei Ausschaffung nach Syrien staatlichen Repressionen ausgesetzt

Der 31-Jährige hatte in Syrien den Militärdienst verweigert, dort im Krieg seinen Bruder verloren und war im Dezember 2015 in die Schweiz geflüchtet. Gerichtspräsident Robert Karrer betonte, durch seine kurdische Abstammung wäre der Mann bei einer Ausschaffung nach Syrien staatlichen Repressionen wie Folter ausgesetzt. Ausserdem habe er nach seiner Ankunft in der Schweiz relativ schnell Deutsch gelernt und sich selber eine Lehrstelle gesucht. Deshalb verzichte man bei ihm auf einen Landesverweis.

Für ihn sprach auch der Umstand, dass seit der Haftentlassung im Dezember 2019 keine neuen Delikte dazugekommen sind. Ausserdem seien die minderjährigen Kinder in den Fällen in Muttenz nicht stark betroffen gewesen.

Ein Gutachter bezeichnete die Steuerungsfähigkeit des Mannes zur Tatzeit als eingeschränkt, deshalb und wegen einiger Teilfreisprüche muss er nur 80 Prozent der Verfahrenskosten tragen. Diese betragen allerdings noch immer über 22'000 Franken. Die Staatsanwaltschaft kann den Fall noch weiterziehen, damit bleibt auch ein Landesverweis noch im Bereich des Möglichen.

