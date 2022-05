Leidenschaft Dieser Liestaler ist seit 55 Jahren Jimi-Hendrix-Superfan – ein Blick in seine Sammlung 13-jährig hat Roland Zeller den Schweizer Jimi-Hendrix-Fanclub gegründet. Heute besitzt er über 1000 Memorabilien, 250 davon sind in Liestal ausgestellt. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Roland Zeller aus Liestal ist der Jimi-Hendrix-Superfan: vor 55 Jahren hat er 13-jährig den Schweizer Fanclub gegründet, den es noch immer gibt. Kenneth Nars

«Don't worry, Mr. Hendrix» – er müsse sich nicht umziehen, beteuerte Roland Zeller, als ihm Jimi Hendrix' Vater James Allen im September 1991 in einem Vorort von Seattle im Pyjama die Tür öffnete. «Wir hatten abgemacht – er wusste, dass ich um 10 Uhr vorbeikommen würde», erzählt Zeller heute und zuckt lachend mit den Schultern.

Er zeigt auf zwei Bilder, die in der Liestaler Bar-Lounge Z33 als Teil seiner Jimi-Hendrix-Ausstellung neben rund 250 anderen Exponaten aufgehängt sind. Unten ist ein 38-jähriger Roland Zeller im Anzug zu sehen, oben James Allen Hendrix, im Pyjama auf einer Couch sitzend.

Der Besuch kam zustande, nachdem Zeller auf einer seiner Reisen ins US-amerikanische Seattle am Telefon nicht locker gelassen hatte. Und endete damit, dass James Allen Hendrix ihm den Ring seines Sohnes schenkte, den dieser am Woodstock-Festival getragen hatte.

Teil der Ausstellung: Ein Hut-Replikat, Bilder und Schmuck – auch der Ring, den Hendrix am Woodstock-Festival getragen hat und Zeller von dessen Vater John Allen erhielt. Kenneth Nars

Nein, der grösste Hendrix-Fan sei er nicht, sagt Zeller, der von seinen Freunden den Übernamen «Jimi» erhalten hat. Es gebe gleich grosse Fans, sogar grössere, ist er sicher; er berichtet von einem Freund, der wegen Hendrix vom Schlagzeug zur Gitarre wechselte, um dessen Stücke nachzuspielen. Was Zeller aber weiss: Er ist Fan der ersten Stunde.

Hendrix und Zeller teilen den Geburtstag

Genauer gesagt: Seit 1967, als der 13-jährige Zeller am Liestaler Frühlingsmarkt zwischen Butschautobahn und Zuckerwattenstand eine Songzeile hörte: «Hey Joe, where you going with that gun in your hand» und dazu Gitarrenklänge, die er zuvor nicht kannte; weder von den Beach Boys noch den Bee Gees, die er bei seiner älteren Schwester oft mithörte. «Ich ging sofort zum Plattenverkäufer und fragte, wer das war», so Zeller. Für 2,95 Franken kaufte er sich seine erste Hendrix-Single «Hey Joe».

Als er begann, sich mehr mit dem amerikanischen Künstler auseinanderzusetzen, merkte er, dass sie den Geburstag teilen: Sowohl Zeller als auch Hendrix wurden am 27. November geboren, der eine 1942, der andere 1953. «Das hat meine Faszination noch verstärkt», so der Liestaler heute.

Eines von Zellers Lieblingsstücken. Kenneth Nars

Ein Jahr vor dem Frühlingsmarkt hatte Zeller im Haus seiner Eltern im Liestaler Kreuzbodenquartier einen «Beat-Keller» eingerichtet. «Um Musik zu hören, wenn es regnete und wir nicht draussen sein und Cowboy und Indianer spielen konnten», so Zeller.

Nach dem Frühlingsmarkt von 1967 benannte er den Keller in «Jimi-Club» um, ein Klassenkollege habe dazu ein Schild gemalt. Am 1. Mai desselben Jahres gründete er in ebendiesem Keller den Schweizer Jimi-Hendrix-Fanclub. Cowboy und Indianer wurde nicht mehr gespielt, nicht einmal an sonnigen Tagen.

Leon Hendrix und ein Einerli Rosé

22-jährig schaffte es Zeller nach langem Sparen erstmals nach Amerika, wo er seinen Grossonkel in Iowa besuchte. Hendrix' Geburtsort Seattle erreichte er erst auf einer späteren Reise im Jahr 1980, damals besuchte er das Grab des Musikers. Seither versucht er, alle zwei bis drei Jahre in die USA zu fliegen, meist liegt ein Stopp in Seattle drin. «Die Stadt kenne ich mittlerweile wie meine Hosentasche», sagt Zeller.

So gut, dass er Stammlokale hat. Rund 30 Mal war er schon in Seattle. In einer solchen Bar habe er an einem Sonntagmorgen um 11 Uhr ein Bier getrunken, als er plötzlich Jimi Hendrix' Bruder «an der Theke sitzen und ein Einerli Rosé bestellen» sah.

Er ging zu ihm, begann mit ihm zu plaudern – seither hat Zeller Leon Hendrix, ebenfalls Musiker, mehrmals getroffen und dessen Konzerte besucht. Noch heute haben die beiden Kontakt: Erst letzten Monat hat Leon Hendrix Zeller ein Originalhemd seines Bruders geschickt, das er in der Ausstellung zeigt.

Auch Tickets des berühmten Festivals sind in Zellers Ausstellung zu finden. Kenneth Nars

Der Zufall wollte es aber nicht nur einmal, dass der Liestaler Familienmitglieder seines Idols kennenlernt. Am Flughafen in Seattle sei er mit Hendrix' Stiefschwester Janie ins Gespräch gekommen.

Nur Jimi Hendrix konnte er nie live sehen. «Ich war 13, als er im Hallenstadion auftrat – meine Mutter liess mich nicht hingehen», erzählt er. «Ich war damals schon ziemlich traurig.» Als er aber kurz darauf ins Kino konnte, um «Jimi Plays Berkeley», den Film eines Live-Konzerts, zu sehen, «dann war ich wieder happy», sagt er und lacht. Gestorben ist Hendrix 1970 in London, damals war Zeller 16.

80. Geburtstag wird im November gefeiert

Vergangene Woche feierte der gebürtige Liestaler mit einem Konzert des Coversängers Asep Stone im «Z33», das, wie das Restaurant Bären, von seiner Partnerin geführt wird, das 55-Jahr-Jubiläum des Fanclubs. Aus den Schulkameraden, die im Keller die Gitarrenriffs des Musikers bewunderten, sind in der Schweiz rund 600 Mitglieder geworden. Die Fanclubs sind auch über die Landesgrenzen hinaus vernetzt. Er habe Kontakte zu Hendrix-Fans europaweit, so Zeller.

Neben kleineren Filmabenden wird der nächste grosse Live-Anlass im November stattfinden. Wo genau das Konzert über die Bühne gehen soll, ist noch unklar. Zeller ist derzeit auf der Suche nach einem Lokal. Für den Anlass braucht er etwas mehr Platz, als ihn das «Z33» betet: Am Fest wird Hendrix' Geburtstag zelebriert, er wäre dieses Jahr 80 geworden – am 27. November, wenn Zeller seinen 69. feiert.

