Leitartikel zum Sozialhilfegesetz Baselland wird mehr zum Pionierkanton als zum Buhmann Am 15. Mai stimmt das Baselbiet über die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes ab. Die Vorlage selber ist höchst umstritten, es gibt aber gute Gründe, den Neuerungen zuzustimmen. Bojan Stula 04.05.2022, 05.00 Uhr

Im Abstimmungskampf greift die Gegnerschaft zu den schrilleren Parolen, doch dringt selbst im Nein-Lager oft eine ambivalente Haltung durch. Kenneth Nars

Vor umstrittenen Abstimmungen ist man jeweils gut beraten, sich direkt an die Leute «an der Front» zu wenden. Also an jene Personen oder Berufsgruppen, welche die abstrakten Buchstaben des Gesetzes später einmal in die Praxis umsetzen sollen.

So richtig weiter kommt man diesmal mit dieser Taktik aber nicht. Angesichts des bevorstehenden, wegweisenden Urnenentscheids über die Teilrevision des Baselbieter Sozialhilfegesetzes senden selbst die Direktbetroffenen höchst zwiespältige Signale aus.

Für jede Gemeinderätin, jeden Gemeinderat mit dem Zuständigkeitsbereich Soziales, die die Revision ablehnen, finden sich Amtskollegen, die dafür sind. Während für die einen die Kürzungen beim Grundbedarf im Rahmen des Langzeitabzugs ein wirkungsloses, ja schädliches Mittel und die «Rote Linie» schlechthin darstellen, überwiegen bei den anderen die Zulagen, welche die Motivations- und Beschäftigungszuschüsse für ihre Klientel auslösen würden.

Eine gute Sache aber...

Nicht viel anders verhält es sich bei den Sozial- und Hilfsverbänden. Zwar haben sich die meisten von ihnen zu einem breiten Nein-Bündnis zusammengeschlossen, was normalerweise stark für die Ablehnung in einer solchen Frage sprechen müsste. Auf direkte Anfrage hin heisst es aber auch dort: Eigentlich ist diese Teilrevision eine gute Sache, die viele Vorteile bringt... wenn bloss der Langzeitabzug nicht wäre.

Um dieses Dilemma noch mit einem letzten Beispiel auszuführen. An der Mitte-Parteiversammlung wurde Finanzdirektor Toni Lauber, der Vater der Teilrevision, gefragt, wie er damit umgehe, dass Baselland der erste Kanton überhaupt werden könnte, der den Sozialhilfebeziehenden den Grundbedarf unter die Skos-Richtlinie kürzt. Lauber antwortete knapp: «Dafür wäre Baselland der erste Kanton, der ein Assessmentcenter einführt.»

Das Sozialsystem ist eher zu knauserig als zu grosszügig

Normalerweise ist das keine besonders magistrale Argumentation. Sie veranschaulicht aber das ganze Wesen dieser Vorlage: Sie ist - wenig - überraschend - ein Kompromiss, in vielem ein Experiment mit ungewissem Ergebnis. Ungewiss ist, was das Assessmentcenter überhaupt zu leisten vermag und seine Kosten von fast zwei Millionen Franken rechtfertigt. Im Fall einer Annahme der Teilrevision müssen Landrat und Gemeinden auf einer strengen Erfolgskontrolle beharren.

Ungewiss ist, wie weit sich Menschen in der Sozialhilfe durch die Abzugs- und Zulagemechanismen in ihrem Verhalten überhaupt beeinflussen lassen. Auch hier wieder braucht es eine pingelige Erfolgskontrolle, sollte das neue Sozialhilfegesetz am 15. Mai eine Mehrheit finden.

Hinter diesem Hintergrund sind beide Haltungen nachvollziehbar. Menschen, die in die Sozialhilfe fallen, sind bloss in Ausnahmefällen jene Drückeberger, zu denen sie in den vergangenen Jahrzehnten von rechtskonservativer Seite allzu pauschal gemacht und unter Generalverdacht gestellt worden sind.

Der Kampf gegen das Überschreiten der Roten Linie beim Langzeitabzug, den sich die Linke im Abstimmungskampf auf die Fahnen geschrieben hat, ist daher als Akt des grundsätzlichen Widerstands gegen die generell eher zu knauserigen als zu grosszügigen Schweizer Sozialwerke zu respektieren.

Bei Härtefällen haben die Gemeinden Spielraum

Zielführender erscheint diesmal aber, das Wagnis der Sozialhilferevision einzugehen. Alleine schon deshalb, weil mehr Baselbieter Sozialhilfebeziehende von den Zuschüssen profitieren werden als mit Abzügen bestraft. Die Erhöhung des Vermögensfreibetrags für über 55-Jährige sowie der automatische Teuerungsausgleich beim Grundbedarf sind ebenso überfällig. Flankierend dazu versprechen die im Baselbiet neu aufgegleisten Mietzinszuschüsse Familien gleich ganz aus der Sozialhilfe herauszulösen.

Ein Ja zur Teilrevision des Sozialhilfegesetzes am 15. Mai macht das Baselbiet daher in vielem zu einem Vorreiter im Sozialwesen - und nicht bloss zum Buhmann wegen des Langzeitabzugs. Hierzu schliesslich noch dies: Hinter vorgehaltener Hand hat mir ein für die Sozialhilfe zuständiger Gemeinderat zugeflüstert, dass sich im äussersten Fall immer ein Weg finden lassen werde, den Langzeitabzug durch «einen Zustupf» an anderer Stelle auszugleichen.

Auch der neue Gesetzestext wird nur die Grundlage dazu bilden, wie die Männer und Frauen an der Front, in den Sozialhilfebehörden, mit den ihnen anvertrauten Sozialhilfebeziehenden umgehen.