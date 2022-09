Liedertswil Viel Herzblut für einen kleinen Schiessstand Die Tschoppenhöfer Schützen kämpften erfolgreich gegen das Aus ihres Feldstands. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Die sechs Scheiben, dahinter der Frontgummi. Bilder: zvg Die neuen Kugelfangkästen. Ein Helikopter fliegt das Material zum Scheibenstand. Im Scheibenstand der Liedertswiler Schützen werden die Treffer weiter von Hand gezeigt.

1893 wurde sie gegründet: die Schützengesellschaft Liedertswil (SGL). In dieser langen Zeit hat sie Höhen und Tiefen durchlebt. Derzeit zählt die SGL noch acht Aktivschützen, die ihr viel wert sind. Deshalb hat sie für 36’000 Franken sechs neue Kugelfangkästen im Scheibenstand installieren lassen – ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte.

Tschoppenhof, wie Liedertswil auch genannt wird, ist mit seinen knapp 160 Einwohnerinnen und Einwohnern die kleinste Baselbieter Kommune, verfügt aber über einen eigenen Schiessstand. Dieser befindet sich an idyllischer Lage südlich des Dorfs und wird jährlich etwa zehnmal genutzt.

Die Treffer werden weiterhin von Hand angezeigt

Er ist ein Unikum in der Region. Zwar wird aus dem Schützenhaus geschossen und nicht mehr wie einst von der vorgelagerten Wiese aus. Aber der Schiessstand ist der letzte im Kanton, in welchem die Treffer noch von Hand angezeigt werden, wie auf einem Feldstand. Die Scheiben hängen einzeln in Holzrahmen.

Der letzte grosse Anlass dort war 2018 das Eidgenössische Feldschiessen, in Verbindung mit dem 125-Jahr-Jubiläum der SGL. Schon damals war bekannt, dass der Schiessstand nur noch bis Ende 2020 betrieben werden darf; seither herrschte Feuerpause. Der Kanton bemängelte die Infrastruktur im Scheibenstand. SGL-Präsident Michel Degen erzählt:

«Wir wollten aufhören.»

Doch zahlreiche Teilnehmer des damaligen Feldschiessens hätten sie ermuntert, den Feldstand weiterzuführen. Nachdem der Vereinsvorstand teurere Varianten verworfen hatte, ergab sich mit den nun montierten Kugelfangkästen eine massgeschneiderte Lösung, die auch finanziell tragbar war und vom zuständigen Eidgenössischen Schiessoffizier akzeptiert wurde. Sämtliches Material wurde auf den letzten Metern per Helikopter an seinen genauen Bestimmungsort geflogen.

Sponsoren steuerten den Löwenanteil an den Gesamtkosten bei. Degen erklärt:

«Viele Geldgeber sagten nur Beiträge zu, wenn der Schiessstand so bleibt, wie er ist – ohne auf elektronische Scheiben umzurüsten.»

Die Tschoppenhöfer Schützengesellschaft zapfte ihr Eigenkapital an, um die Gemeindekasse nicht zu stark zu belasten. Somit war ein Einkauf in eine Schiessanlage einer benachbarten Ortschaft, was günstiger gewesen wäre, vom Tisch.

Weil man laut Michel Degen die Kugelfänge so einbauen konnte, dass kein kontaminiertes Erdmaterial anfiel, wurde die Umwelt auch nicht belastet. Dieses sei in diesem Gelände kein Problem, weil weder Oberflächengewässer noch Grundwasser davon betroffen seien, erklärt der Präsident.

Erdkugelfänge sind verboten

Müssen ehemalige Erdkugelfänge, die heute nicht mehr zulässig sind, saniert werden, fällt belastetes Boden- und Aushubmaterial an. Dabei wird dieses abgetragen und das Gelände zur Nachnutzung wieder hergestellt. Dazu muss situationsbedingt unverschmutztes Boden- und Aushubmaterial zugeführt werden.

Belastetes Material kann je nach geotechnischer Zusammensetzung und aufgrund von Schadstoffen in einer Aufbereitungsanlage wie beispielsweise einer Aushubwaschanlage behandelt werden. Mineralische Anteile wie Kies gelangen wieder in den Baustoffkreislauf, schadstoffhaltige Substanzen werden entsorgt. Belastetes und nicht verwertbares Boden- und Aushubmaterial muss in einer geeigneten Deponie abgelagert werden.

Ab 2008 wurden künstliche Kugelfänge vorangetrieben

Wegen der Umweltgefahren durch Erdkugelfänge forcierten Bund und Kanton ab 2008, künstliche Kugelfänge – Kugelfangkasten aus Stahl – zu errichten (siehe Box unten). Dominic Utinger vom Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) schreibt auf Anfrage:

«Diese künstlichen Kugelfänge verhindern bei korrekter Wartung den Eintrag von Schadstoffen in die Umwelt.»

Gegenwärtig sind alle der rund 60 Gemeinschafts- und Einzelschiessanlagen im Baselbiet mit 110 künstlichen Kugelfängen ausgerüstet. Ein Teil der Anlagen verfügt über mehrere Kugelfänge. Pascal Gilgen, Eidgenössischer Schiessoffizier Kreis 10, sagt:

«Bis Ende des vergangenen Jahres wurden sämtliche Kugelfangkästen neu erstellt.»

So funktionieren Kugelfangkästen Die Geschosse werden hinter der Scheibe in einem Stahlkasten aufgefangen. Sie durchdringen die Frontplatte oder den Frontgummi und werden im Innern des Stahlkastens abgebremst. Viele im Kanton Baselland eingebaute Systeme sind mit Gummigranulat gefüllt. Bei regelmässiger Wartung werden bei diesen die Projektile kaum deformiert. Bei weiteren Systemen werden die Geschosse im Innern durch Stahllamellen oder -platten unelastisch abgebremst. Die Projektile zersplittern, und es entstehen schwermetallhaltige Stäube. Wird der Kugelfangkasten undicht, können diese giftigen Stäube in die Umwelt gelangen. Deshalb ist die regelmässige und fachgerechte Wartung von Kugelfangkästen enorm wichtig. Dafür sind die Betreiber der Anlagen verantwortlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen