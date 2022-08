Lieferengpass Brennholz wird auch im Baselbiet knapp: «Die Leute haben Angst, sie hätten es im Winter kalt» Der natürliche Energieträger ist gefragt, wie selten. Baselbieter Forstbetriebe können aber nicht den vollen Bedarf an Brennholz decken. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mitarbeiter des Forstreviers Schauenburg machen im Werkhof Brennholz parat. Nicole Nars-Zimmer (Pratteln, 18. August 2022)

Derzeit wird Stückgut Brennholz gebunkert wie kaum je zuvor. Die Forstbetriebe, die solches anbieten, können die grosse Nachfrage nicht mehr bewältigen. Raphael Häner, der Geschäftsführer des Waldeigentümerverbands Wald beider Basel, weiss:

«Viele haben fast keine Vorräte mehr oder sind ausverkauft.»

Er erzählt von hiesigen Forstbetrieben, die bis Mitte August bereits so viel oder noch mehr Holz verkauft haben wie normalerweise in einem ganzen Jahr – an Privatleute, die Stückgutöfen oder Cheminées besitzen. Die Ursache des riesigen Bedarfs an Brennholz ist Häner schleierhaft. Ein Grund könnte die Stromlücke sein, die in der kalten Jahreszeit droht.

«Die Leute haben Angst, sie hätten es im Winter kalt.»

Davon profitiert auch die Holzofen-Herstellerin Tiba AG aus Liestal. Gemäss «Basler Zeitung» hat sie die Produktion der Speicheröfen verdoppelt, sogar die Ausstellmodelle seien verkauft.

Idealer Energieträger mit hohem Brennwert

Der Energieträger Holz sei ideal, meint Raphael Häner. Er ist gut zu lagern, hat kein Verfalldatum und verfügt über einen hohen Brennwert, auch wenn es diesbezüglich Unterschiede gibt. Buche und Eiche zählen zu den «richtig guten» Brennhölzern; von der Eiche werden normalerweise bloss Reststücke verbrannt. Nadel-, Birken- oder Pappelholz weisen einen teils wesentlich geringeren Brennwert auf. Der momentan herrschende Engpass war nicht vorhersehbar. Häner betont:

«Vor zwei Jahren wusste noch niemand, dass man jetzt so viel Brennholz benötigt und Private derart viel Stückgut kaufen.»

Die Forstbetriebe hatten sich auf eine normale Nachfrage eingestellt. Jetzt ist es gar nicht möglich, rasch auf die neue Situation zu reagieren. Der Geschäftsführer von Wald beider Basel erklärt:

«Will man gutes Buchenholz, schlägt man dieses zwei Jahre zuvor. Danach muss es trocknen, bis man es verkaufen kann.»

Von der Ressource Holz sei in der Region Nordwestschweiz genügend vorhanden, aber sie sei auch nicht unlimitiert. «Wir können nicht in einem Jahr die Produktion verdoppeln und im folgenden wieder ganz zurückfahren. Hier müssen wir nachhaltig denken und handeln», erklärt Raphael Häner.

Coronajahr dezimierte Bestände

Die Bürgergemeinden Frenkendorf, Muttenz und Pratteln, die das Forstrevier Schauenburg bilden, haben laut Revierförster Markus Eichenberger seit Frühling rund 300 Ster Brennholz von der Bürgergemeinde Liestal zugekauft. Diese verfügt über eine Trocknungsanlage. Deshalb ist sie in der Lage, derzeit noch zu liefern. Eichenberger sagt:

«Zwar haben wir 2021 viel gespalten und ein grosses Lager im Wald angelegt. Aber dieses Holz können wir jetzt nicht verkaufen, es muss noch ein Jahr trocknen.»

Ab Herbst 2023 hat das Forstrevier Schauenburg dann wieder einiges an Brennholz. Im Werkhof lagern momentan etwa 80 Ster. Schon während der Coronapandemie im vergangenen Jahr hätten sie fast den doppelten Umsatz eines normalen Jahres erzielt. Das habe ihre Brennholzbestände logischerweise dezimiert, berichtet Markus Eichenberger.

Bürgergemeinde Aesch mit Verkaufsstopp

Der Forstbetrieb der Bürgergemeinde Aesch hat gar einen Verkaufsstopp eingelegt. Dazu Förster Jonas Vögtli vom Forstrevier Angenstein: «Wir liefern im Moment kein Brennholz mehr aus.» Sie hätten in den letzten sechs Wochen so viel verkauft wie fast während der ganzen vergangenen Saison. Das Lager ist zwar noch nicht leer. Aber man möchte auch im Winter die Stammkundschaft bedienen können. Vögtli sagt:

«So konnten wir nicht weitermachen, wir mussten uns sagen: ‹Jetzt reichts!›»

Auch bei Holzschnitzeln und Pellets gibt es Lieferschwierigkeiten. Bei den Schnitzeln existiert ein überregionaler Markt mit diversen Playern. Wald beider Basel und seine Mitglieder pflegen schon seit längerer Zeit eine Partnerschaft mit Energielieferanten. Bestes Beispiel sind die Industriellen Werke Basel mit ihrem grossen Holzkraftwerk. Dafür wurden Lieferverträge abgeschlossen, was bilaterale Sicherheit schafft. Pellets werden aus Restholz aus Sägereien, die Holz für die Bauwirtschaft bereitstellen, produziert. Auch die Verfügbarkeit von Pellets ist beschränkt.

Beim Bauholz müssen Abnehmer ebenfalls mit längeren Lieferfristen vorliebnehmen. «Wir sind voll ausgelastet», sagt Andreas Meier, Sägemeister der Meier Holz AG in Zeglingen. Bei zu vielen Aufträgen hätten sie auch schon einzelne ablehnen müssen. Derzeit kommt die Sägerei Meier problemlos zu Rohmaterial. «Letztes Jahr war der Druck grösser, weil weniger Holz aus dem Ausland importiert wurde.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen