Liesberg Autofahrer verursacht Selbstunfall – die Polizei sucht Zeugen Ein Autofahrer verursachte in der Delsbergerstrasse in Liesberg BL einen Selbstunfall. Personen wurden dabei keine verletzt. Der genaue Unfallhergang ist unklar. 02.01.2022, 13.53 Uhr

Der demolierte Kleinwagen. zvg

Am Sonntagmorgen kurz vor 08.30 Uhr, verursachte der Lenker eines grauen Kleinwagens in der Delsbergerstrasse in Liesberg BL einen Selbstunfall. Personen wurden dabei keine verletzt. Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei Basel-Landschaft Zeugen.