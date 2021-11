Die Liestaler Kulturnacht Lichtblicke kehrt zurück

Liestal 150 Veranstaltungen an einem Abend: Am Samstag kommt die Kulturnacht Lichtblicke zurück Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause findet die Kulturnacht am kommenden Samstag wieder statt. Die Veranstaltenden rechnen wegen der Zertifikatspflicht mit weniger Publikumsverkehr. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.00 Uhr

Die Events finden in der ganzen Stadt verteilt statt. Barbara Saladin

Poesie und Perkussion in der Kantonsbibliothek, Tischfussball im Ziegelhofareal oder eine von dutzenden anderen Veranstaltungen an 41 Orten: Die Liestaler Kulturnacht Lichtblicke findet am Samstag zum 16. Mal statt. Nach einem Jahr Pause sei die Grundstimmung für die diesjährige Ausgabe positiv, so Michael Giertz, der für die Koordination der Kulturnacht zuständig ist. Einzig die steigenden Fallzahlen und strengeren Massnahmen in den Nachbarländern würden bei einigen Veranstaltenden Nervosität hervorrufen – «aber bleiben wir optimistisch», meint Giertz.



Eine Durchführung ist möglich, weil für die Kulturnacht die Zertifikatspflicht gilt. Nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist, kann an den Veranstaltungen teilnehmen. Diese dauern – abgesehen von Ausstellungen und Mitmach-Angeboten – maximal 30 Minuten und finden grösstenteils in Innenräumen statt. Wegen der Zertifikatspflicht rechnet er mit einem reduzierten Publikumsaufmarsch.

Veranstaltungen im Aussenbereich sind die Ausnahme: Die Feuershow von Crazy Inferno wird auf dem Gestadeckschulhausplatz durchgeführt und die Modeschau des «Modewerk» wird in der Rosengasse gezeigt. Für die Events im Aussenbereich gilt die Zertifikatspflicht nicht ­– es dürfen aber nicht mehr als 500 Personen teilnehmen. «Um diesem höchst unwahrscheinlichen Fall vorzubeugen, zählen wir die Besucher bei der Feuershow», sagt Giertz.

Beschränkt sind die Eintritte auch bei den meisten Veranstaltungen, die drinnen stattfinden – es sei daher empfohlen, früh genug zum Wunschevent zu erscheinen. Ein Grossteil der Darbietungen wird ausserdem regelmässig wiederholt.

Ein Ticket für alle Events

Das Covid-Zertifikat muss an der Kulturnacht nur am ersten besuchten Veranstaltungsort vorgewiesen werden. Mit dem dann ausgestellten Armband können alle anderen Veranstaltungen ebenfalls besucht werden. Ebenso funktioniert es mit den Eintrittstickets: Der «Kultur-Pass», der für Erwachsene 25 Franken kostet, berechtigt zum Eintritt an allen Veranstaltungen. Jugendliche von 20 bis 25 Jahren zahlen zehn Franken. Kaufen können Besucherinnen und Besucher den Kultur-Pass entweder im Vorverkauf oder an einem der 41 Veranstaltungsorte, direkt an der Kulturnacht. 13 der 25 Franken gehen an den Verein Liestal Kultur.

12 Franken dürfen die Veranstaltenden selber behalten. Wer also mehr Tickets verkauft, verdient auch mehr Geld. Es ist somit möglich, dass ein Veranstalter volles Haus hat, aber keine Einnahmen – ist diese Strategie fair?

«Wer schon bald nach Beginn um 16 Uhr Veranstaltungen hat, verkauft mehr Bänder; wer nur späte Veranstaltungen im Angebot hat, verkauft fast keine Bänder mehr», sagt Michael Giertz. Auch mit Show-Acts, die viel Publikum anziehen, könne man mehr Eintritte verkaufen. Aber nur, wenn diese früh genug anfangen. Und:

«Vorverkauf können theoretisch alle schon vorher machen.»

Wer dort grossen Publikumsverkehr hat, kann ebenfalls mehr Umsatz generieren.

Geld lässt sich kaum verdienen

Giertz betont aber:

«Die Kulturnacht ist jedoch eine Art Open House der Institutionen, es ist eine Werbeveranstaltung für Anbieter und Künstler. Viel Geld wird nicht verdient.»

Die einzigen Einnahmen der Veranstalter sind die 12 Franken pro Eintritt. Es sei denn, es gibt zusätzlich zum Event ein Gastroangebot – das stehe jedem frei.

Ebenso der Aufwand, für den sich Veranstaltende entscheiden: «Die Aufwände sind äusserst unterschiedlich. Am meisten Einsatz wird dort geleistet, wo ein Aufbau einzig für die Kulturnacht gemacht wird.» Jeder Veranstalter hafte selber für seinen Event, so Giertz.