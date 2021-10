Liestal: Ende der rot-grünen Dominanz im Stadtrat in Griffweite

Liestal Achtung, fertig, Stadtrat! Die Bürgerlichen sind in Lauerstellung Nach dem angekündigten Rücktritt von SP-Stadträtin Regula Nebiker steht ausser Frage: Die Bürgerlichen wollen versuchen, die Mehrheit von Rot-grün zu beenden. Bereits geltend gemacht hat ihren Anspruch die SVP. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 27.10.2021, 20.36 Uhr

Der aktuelle Liestaler Stadtrat (v.l.): Regula Nebiker und Lukas Felix (beide SP), Daniel Spinnler (FDP), Marie-Theres Beeler (Grüne) und der parteilose Daniel Muri. Junkov/bz-Archiv

Das hat nicht lange gedauert. Schon am Tag nach der Ankündigung von Regula Nebiker (SP), per Ende April 2022 aus dem Liestaler Stadtrat zurückzutreten, gibt es erste Spekulationen um eine bürgerliche Kandidatur. Die SVP Liestal kann sich vorstellen, den frei werdenden Sitz anzugreifen und damit die rot-grüne Mehrheit in der Exekutive der Kantonshauptstadt zu beenden. Die Volkspartei macht eine Kandidatur jedoch auch von der Unterstützung der anderen Bürgerlichen abhängig.

Die SVP begründet ihr Vorpreschen mit ihrem Wähleranteil. «Wir sind klar der Auffassung», schreibt Sektionspräsident Reto Tschudin auf Anfrage, «dass die SVP im Sinne der Konkordanz einen Anspruch auf einen Sitz in der Liestaler Regierung hat, und möchten in den kommenden Wahlen entsprechend dafür kämpfen». Noch sei unklar, «ob dies bereits in der Ersatzwahl soweit sein wird». Wer ins Rennen steigen könnte, sei ebenfalls noch nicht geklärt.

Auch FDP und CVP könnten antreten

Bei der SVP sitzt der Schock vergangener Wahlschlappen noch tief – deshalb wählt man die Worte mit Bedacht. Der bislang letzte SVP-Vertreter sass im Jahr 2000 im Stadtrat. Seither scheiterten sämtliche Versuche, wieder in die fünfköpfige Stadtexekutive einzuziehen. Klar ist aber: Nur wenn sich alle bürgerlichen Parteien auf eine Kandidatur einigen können, hat diese Person reelle Chancen, gegen die bereits gekürte Kandidatin der SP, Pascale Meschberger, zu reüssieren.

Die Sozialdemokraten haben taktisch klug gleichzeitig zur Rücktrittsankündigung Nebikers auch eine Nachfolgekandidatin präsentiert. Die 47-jährige Meschberger politisiert sowohl im Liestaler Einwohnerrat als auch im Baselbieter Landrat.

Es müsste wohl wieder eine Frau sein

Im Stadtrat ist von den bürgerlichen Parteien derzeit nur die FDP vertreten. Dafür hat sie mit Daniel Spinnler das Stadtpräsidium inne. Die SP besetzt neben Nebiker einen weiteren Sitz ­(Lukas Felix), Marie-Theres Beeler vertritt die Grünen, Daniel Muri ist parteilos. Er würde bei je zwei rot-grünen und bürgerlichen Ratsmitgliedern das Zünglein an der Waage spielen.

Was sicher zum Thema werden wird: die Geschlechterparität. Weniger als zwei Stadträtinnen wären nicht ideal – viele werden darauf pochen, dass Nebiker mit einer Frau ersetzt wird.

Die SVP zählt derweil auf den Support der anderen bürgerlichen Kräfte. «Wir erhoffen uns die nötigen Zusagen unserer politischen Partner», schreibt SVP-Präsident Tschudin weiter.

Regula Nebiker: «Fühle mich nicht amtsmüde»

Die CVP Wahlkreis Liestal teilt der bz mit, man sei noch am Abklären, wer für eine Kandidatur in Frage käme. Auch die CVP liebäugelt mit einem Wieder-Einzug in den Stadtrat. Die FDP schliesst eine Kandidatur ebenfalls nicht aus. Sprecher Reto Pusterla teilt mit, nominiert werde an einer Versammlung am 1. Dezember.

In der Mitteilung zum Rücktritt von Regula Nebiker, die 2012 mit dem besten Resultat in den Stadtrat einzog, wird nicht auf ihre Beweggründe eingegangen. Nebiker sagt zur bz, es sei aus ihrer Sicht ein guter Zeitpunkt für den Schritt: «Ich werde im Frühling 65 und bin dann auch zehn Jahre im Amt – nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang.» Sie fühle sich nicht amtsmüde und es gebe keinen äusseren Anlass für ihren Entscheid, sich zurückzuziehen. Aber:

«Ich bin der Ansicht, dass es in solchen Positionen regelmässig eine Rotation geben sollte.»

Nebiker war zunächst für die Betriebe zuständig und übernahm 2016 den Bereich Sicherheit und Soziales. Im vergangenen April wurde sie als Leiterin des Staatsarchivs Baselland pensioniert. Die 64-Jährige kandidierte 2015 erfolglos für die SP für den Baselbieter Regierungsrat.

Sie ziehe sich zwar aus der Politik zurück, sagt Nebiker, Liestal bleibe sie aber erhalten. «Ich bin auch offen für neue Aufgaben.» Die Stadt mache gerade eine Erneuerungsphase durch, mit dem Vierspur-Ausbau der SBB, den Neubauten am Bahnhof und den neuen Quartieren. «Ich erhoffe mir, dass es die Stadt schafft, den eingeschlagenen Weg des moderaten und nachhaltigen Wachstums weiter zu gehen, trotz der nicht ganz einfachen finanziellen Situation.»