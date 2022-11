Liestal: Gestadeck-Pavillon wird teurer und dauert länger

Liestal Bodenprobleme: Schulhaus-Pavillon wird zwei Millionen teurer und dauert ein Jahr länger Vor über einem Jahrhundert wurde Liestaler Bauschutt in einem kleinen Tal neben der Kaserne entsorgt – das macht der Stadt beim Neubau des Schulhaus-Pavillons Gestadeck nun einen Strich durch die Rechnung. Kelly Spielmann Aktualisiert 15.11.2022, 19.50 Uhr

Der Zugang zur Spielwiese wurde abgesperrt, als bekannt wurde, dass der Boden belastet ist. Kenneth Nars

Mit 82,8 Prozent sagte die Liestaler Stimmbevölkerung im September 2021 Ja zum Neubau des Pavillons des Schulhauses Gestadeck. Das Gebäude wurde geplant, weil ein kompletter Schulhausneubau zu teuer gewesen wäre. Auf den Beginn des Schuljahrs 2023/24 hätte der Pavillon für die Schülerinnen und Schüler bezugsbereit sein sollen – doch nun musste der Stadtrat bekanntgeben, dass es zu einer Verzögerung von einem Jahr kommt. Und dass die 4,4 Millionen Franken, über welche die Bevölkerung abstimmte, nicht ausreichen. Der Stadtrat beantragt beim Einwohnerrat einen Nachtragskredit von 1,949 Millionen Franken.

Grund ist der Boden, auf dem der heutige Pavillon steht und wo auch das neue Gebäude zu stehen kommen soll. Nach der Abstimmung habe man mit der Detailplanung begonnen, erklärte Daniel Muri, Stadtrat Bau und Planung, an der gestrigen Medieninformation. Teil der Detailplanung seien auch geologische Untersuchungen gewesen. «Dabei sind wir auf eine unerwartete Überraschung gestossen», so Muri. Beim Baugrund handelt es sich um eine über 100 Jahre alte, künstliche Auffüllung.

Gemeinderat erlaubte die Entsorgung von Bauschutt

Recherchen der Stadt hätten ergeben, dass im 19. Jahrhundert zwischen dem heutigen Kasernenareal und dem Schulhaus Gestadeck ein kleines Tal mit Flusslauf zu finden war. Ein Ausschnitt aus der «Basellandschaftlichen Zeitung» aus dem Jahr 1906 zeigt, wofür das Tal um die Jahrhundertwende genutzt wurde:

«Von nun an darf Bauschutt u. dgl. links und rechts der Brücke über den Nonnenboden (Reitbahn und Gestadeck-Schulhaus) abgelagert werden. Der Schutt ist sofort hinunter zu schaffen.»

So vermeldete es der damalige Gemeinderat.

Dass der Schulhaus-Pavillon auf Bauschutt steht, habe man vor der Abstimmung nicht wissen können, so Daniel Muri. Weder in der geologischen Karte noch im Kataster der belasteten Standorte sei dies festgehalten gewesen. Dass man die geologischen Prüfungen erst in der Detailplanung angehe, sei phasengerecht, bestätigte Thomas Noack, Leiter Hochbau und Planung.

Fest steht nun aber, dass der Grund für den geplanten Pavillon nicht tragfähig genug ist. 33 zusätzliche Pfählungen, die bis zu 17 Meter in den Untergrund eingelassen werden, sollen garantieren, dass das Gebäude auf stabilem Grund steht.

Belasteter Boden beim Spielplatz

Doch das ist nicht der einzige Grund für die Zusatzkosten. Weitere analytische Untersuchungen des Bodens hätten ausserdem ergeben, dass der Oberboden der Spielwiese des Primarschulhauses belastet ist: Die Höchstwerte der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe – eine Stoffgruppe mehrerer hundert organischer Verbindungen, von denen viele als Schadstoffe eingestuft sind – betrugen 120 Milligramm pro Kilogramm und überschritten somit den Sanierungswert bei Kinderspielplätzen von 100 Milligramm.

Man habe danach eine Einzäunung der Spielwiese veranlasst, betonte Stadtpräsident Daniel Spinnler.

«Die Sicherheit der Kinder hat höchste Priorität.»

Das Amt für Umweltschutz und Energie hat am 3. November schliesslich ein Nutzungsverbot erlassen. Der belastete Oberboden müsse nun aber abgetragen, sachgerecht entsorgt und ersetzt werden.

Ein Jahr länger im Provisorium

Bei der Erarbeitung der Massnahmen zur Tragfähigkeit habe man auch die Energieversorgung des Schulhauses überprüft. Und festgestellt, dass die Vorbereitung eines Fernwärmeanschlusses sinnvoll wäre. Auch diese ist ein Teil des Zusatzkredits, der dem Einwohnerrat vorgelegt wird.

Auf den Pavillon verzichten könne man trotz der erhöhten Kosten nicht, so der für die Bildung zuständige Stadtrat Lukas Felix. Er sei ein wichtiger Teil der Liestaler Schulraumstrategie. Die betroffenen Klassen sind bereits seit Beginn des laufenden Schuljahres im Provisorium der Schulanlage Rosen – nun werden sie bis im Sommer 2024 dort unterrichtet.