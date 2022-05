Liestal Dank Wasser und Bürste: Die Baselbieter Wehrmänner sind wieder blitz und blank Kritik aus der Bevölkerung führte zur ersten Reinigung des Denkmals beim Regierungsgebäude seit 14 Jahren. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 26.05.2022, 05.00 Uhr

Das Denkmal ist geputzt, die Inschriften aber noch immer schwer zu lesen. Kenneth Nars

Lange zeigte es sich nicht von seiner schönsten Seite: Das Liestaler Wehrmannsdenkmal, mit dem dazugehörigen Brunnen bei der Allee am Regierungsgebäude stehend, war verschmutzt und in einem «desolaten Zustand».

So nannte es Einwohnerrat Hanspeter Meyer (SVP), der den Stadtrat in einer Interpellation neulich fragte, ob er auch der Meinung sei, dass Liestal mit dem Denkmal keinen Schönheitspreis gewinne. Wie Stadtrat Daniel Muri in der letzten Einwohnerratssitzung sagte, hätten ihn auch Einwohnerinnen und Einwohner schon darauf angesprochen.

Diese Kritik ist denn auch bis zum Kanton gelangt. Im April wurde das Denkmal gereinigt – dies manuell mit Wasser und Bürste und fachgerecht von einem Steinmetz, wie Nico Buschauer von der Bau- und Umweltschutzdirektion auf Anfrage sagt. Die letzte Reinigung zuvor hatte 2008 stattgefunden. Den Input aus der Bevölkerung habe man 2021 erhalten, nach diversen fachlichen Abklärungen wurde der Auftrag im März dieses Jahres vergeben.

Tafeln werden nicht mehr verändert

Was trotz sauberen Brunnens auffällt: Die Inschriften des Denkmals sind noch immer schwer zu lesen. An den entsprechenden Tafeln würde man aber keine Änderungen mehr vornehmen, so Buschauer: «Das Ziel war die Instandstellung der wertvollen Bausubstanz durch eine möglichst sanfte und zurückhaltende Reinigung.»

Das vom Baselbieter Bildhauer Jakob Probst 1923 erstellte Denkmal erinnert an Soldaten, die während der beiden Weltkriege militärischen Unfällen und vor allem der Grippe erlegen waren.

