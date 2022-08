Liestal Das Inventar der «Schützenstube» wird verkauft – danach geht die Sanierung los Seit zweieinhalb Jahren ist die Schützenstube nun ohne Wirt. Am 20. August kann das Inventar des Traditionslokals erworben werden. Kelly Spielmann 05.08.2022, 05.00 Uhr

Am 20. August wird das Inventar des Restaurants verkauft. Kenneth Nars

Geschirr, Stühle, Küchenbedarf: In einem Restaurant kommt eine ganze Menge davon zusammen. So auch in der Liestaler Schützenstube, die seit rund zweieinhalb Jahren geschlossen ist. Nun verkauft die Besitzerfirma Zedrima AG das gesamte Inventar. Der Erlös geht an den gemeinnützigen Verein «Tischlein deck dich».

Am 20. August ist es so weit. «Dann sind die Sommerferien vorbei und das Wetter sollte noch schön genug sein, damit die Leute ihre Einkäufe nicht im Regen nach Hause tragen müssen», erklärt Andreas Hirt, Verwaltungsratspräsident der Zedrima AG. Ein weiterer Grund ist die bevorstehende Sanierung der Schützenstube: Die vier zusammenhängenden Gebäude sollen innen und aussen komplett renoviert werden, neben dem Restaurant und einer Bar sollen acht Wohnungen entstehen. «Wir hoffen, dass das Baugesuch bald bewilligt wird. Wenn alles klappt, beginnen wir nach der Bewilligung mit den Ausschreibungen und der Vergabe der Arbeiten», so Hirt.

Neuer Pächter oder neue Pächterin soll durch Sanierung angelockt werden

Die Sanierung soll unter anderem einen neuen Pächter oder eine neue Pächterin für die Schützenstube anlocken. Interessenten habe man in den vergangenen Monaten zwar gehabt, konkret habe sich aber nichts ergeben. Hirt stellt sich jemanden vor, der oder die ganz im Sinne der Schützenstube gutbürgerliche Küche anbietet. Er wäre aber auch anderen Konzepten gegenüber offen: «Wenn ein junger Wirt ein tolles Spezialgebiet hat, geht das natürlich auch. Wir wollen ja auch die jungen Leute ansprechen.»