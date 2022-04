Liestal Das Stadionlokal des FC Liestal wird neu eröffnet: Als Bar und Restaurant «Gitterli» Nach einem Wirtewechsel und einer Totalsanierung wird das ehemalige «Arena» als Bar und Restaurant «Gitterli» morgen Samstag eingeweiht. Der neue Wirt Philip Stoll möchte wieder Leben in das Lokal bringen. Salomé Lang Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Der neue Wirt Philip Stoll (l.) und der Präsident des FC Liestal André Benz im renovierten und umbenannten Stadionrestaurant «Gitterli». Kenneth Nars

Eine neue Erscheinung, ein neuer Wirt, ein neues Angebot: Das Stadionrestaurant des FC Liestal hat seinen alten Namen «Arena» abgelegt und wird als Restaurant und Bar «Gitterli» neu eröffnet. Der neue Wirt Philip Stoll bietet im renovierten Lokal künftig unter anderem eine grosse Vielfalt an Burgern an; seine Spezialität. Morgen Samstag wird das «Gitterli» mit einem Eröffnungsfest eingeweiht, am Montag nächste Woche erfolgt die Inbetriebnahme.