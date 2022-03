Das Liestaler Gewerbe rappelt sich wieder auf

Liestal Das Stedtli blüht wieder auf – doch nicht alle haben die Pandemie überstanden Einige Läden mussten in den vergangenen Monaten in Liestal schliessen. Aber das Gewerbe rappelt sich auf. Und es gibt auch Neues im Stedtli. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Das Stedtli in Liestal. Nicole Nars-Zimmer

November 2021: Ein Gang durch das Liestaler Stedtli wirkt bedrückend. Die grauen Wolken liegen schwer über der Rathausstrasse, die fast menschenleer ist an diesem Montagmittag. Vereinzelt sind leerstehende Ladenflächen zu sehen, etwa beim ehemaligen Blumengeschäft Akazia Trendfloristik, das wenige Wochen zuvor seine Türen schloss, oder einige Hausnummern weiter, wo sich bis 2018 die Stadtapotheke befand. In den offenen Läden sind nur vereinzelt Kunden zu sehen, die mit aufgesetzter Hygienemaske durch die Regale schlendern.

Vier Monate später, Anfang März 2022, hat sich zwischen Wasserturmplatz und Regierungsgebäude einiges verändert. Mit Pit's Hundeshop ist inzwischen ein weiteres Geschäft verschwunden. Abgesehen davon scheint die Stadt aber wieder aufzublühen. Unter blauem Himmel sind die Aussenbereiche der Cafés und Restaurants trotz der tiefen Temperaturen bereits gut besetzt. Auch in den Läden sind wieder vermehrt Menschen zu sehen.

Ohne Maske macht das Einkaufen mehr Spass

«Es macht doch einfach mehr Lust, ins Stedtli zu kommen bei dem Wetter», sagt eine Frau, die sich in einem Modegeschäft Kleider anschaut. Gekommen sei sie, um bei Inter Discount ein Kabel zu besorgen. «Aber jetzt schaue ich mich auch gleich ein bisschen um. Und vielleicht gönne ich mir nachher noch einen Kaffee.»

Die Cafés und Restaurants an der Rathausgasse sind wieder belebter. Nicole Nars-Zimmer

Doch es ist nicht nur der Frühling, der dem Gewerbe derzeit hilft. Die Covid-Pandemie habe für viele Unternehmerinnen und Unternehmern eine Herausforderung dargestellt, wie Matthias Renevey, Präsident des Vereins KMU Liestal, sagt. Nun sei das Stedtli dabei, sich wieder aufzurappeln.

Dass die Pandemie mitverantwortlich war für das zeitweise Aussterben des Stedtli, findet auch ein Ehepaar, das eben aus der Modeboutique einfach an der Rathausstrasse kommt. «Seit dem Ende der Maskenpflicht sind wir wieder öfter hier und stöbern in den Läden», sagt die Frau. Ihr Mann ergänzt: «Mit Maske will ich so schnell wie möglich kaufen, was ich brauche, und wieder nach Hause.»

Neueröffnung in schweren Zeiten

Tatsächlich zeigt der Gang durch die Rathausstrasse, die Kanonengasse und den Fischmarkt an diesem Mittwochmorgen: Nur wenige Leute tragen noch eine Maske beim Einkaufen. Ab und an ist sie um einen Ellenbogen gewickelt sichtbar.

Am unteren Ende der Rathausstrasse kommt eine Frau mit Kind aus dem Blumenhaus Büchi – das noch bestehende der früher fast benachbarten zwei Floristikgeschäfte. «Mami, e Spielzüglade!», ruft der Junge. Er zeigt zum Schaufenster, hinter dem sich bis Oktober 2021 das andere Blumengeschäft befand. «UHU» steht in grossen, farbigen Lettern auf einem Schild geschrieben. Die Frau zieht weiter, der Junge blickt über die Schulter zu den Spielsachen zurück.

Im Geschäft steht Inhaber Eduard Schweizer hinter der Kasse. Seit Dezember ist sein Geschäft in Liestal, zuvor hatte er es neun Jahre im aargauischen Windisch geführt. Es war die Liebe, die ihn dazu gebracht hat, mitten in einer Pandemie ein seit 1977 bestehendes Kindergeschäft an einen neuen Ort zu zügeln. «Ich habe aber sehr gut gestartet hier», erzählt er, «die Liestaler sind wirklich freundlich.»

Seit Dezember mit der UHU Spielscheune in Liestal: Eduard Schweizer. Kenneth Nars

Schweizer spezialisiert sich in der UHU Spielscheune auf Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter. Im Laden sind unter anderem Spielsachen, Brettspiele und Puzzles zu finden. Wichtig ist ihm Nachhaltigkeit, viele der Produkte sind aus Holz und in einem höheren Preissegment angesiedelt. Ausserdem verkauft er Kindermöbel und weiteres Ausstattungsmaterial an Schulen.

Er will sich an den Parkkosten seiner Kunden beteiligen

Dass die derzeitige Situation für einen neuen Laden schwierig sein kann, sieht Schweizer ein. Die Zuversicht lässt er sich deswegen aber nicht nehmen. «Mir ist bewusst: Es trägt nur einer das Risiko, und das bin ich.» Der studierte Ökonom versuche aber, sein Sortiment stets der Nachfrage im Stedtli anzupassen und den Kundenwünschen nachzukommen. «Ich bin überzeugt, dass wir so einen Mehrwert für Liestal bieten können.»

Er sieht im stationären Handel ausserdem eine optimale Ergänzung zu seinem Webshop. «Ich bin sicher, dass es immer Läden geben wird. Das Soziale, das Rauskommen aus dem Haus und unterwegs noch Bekannte antreffen und plaudern – das gibt es online einfach nicht.» Das positive Feedback der Kunden bestätige den gewagten Schritt, einen Laden zu eröffnen, dies trotz bereits vorhandener und gut verankerter Mitbewerber.

Mit seiner Ankunft im Stedtli erlebt Schweizer aber schon die erste politische Auseinandersetzung: Auch in seinem Schaufenster hängt die Petition gegen die neuen Parkiergebühren. Doch er ist überzeugt, dass auch das überstehbar sei, sollten die neuen Gebühren eingeführt werden. Und er hat entschieden: «Wenn jemand für einen gewissen Frankenbetrag bei mir einkauft, bin ich bereit, Kosten fürs Parkieren zu übernehmen. Ich bin mir aber sicher, dass es eine für die KMU akzeptable Lösung geben wird».

