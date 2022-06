30 Jahre Harmonium- und Orgelmuseum Liestal: Wie geht es weiter?

Liestal Dem Sammelvirus verfallen: Seit 30 Jahren gibt es das Harmonium- und Orgelmuseum 1992 eröffnete Dieter Stalder das Liestaler Harmonium- und Orgelmuseum. Nun macht er sich Gedanken um dessen Zukunft. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Dieter Stalder und seine Frau Anita im Museum an der Widmannstrasse 9a. Nicole Nars-Zimmer

Was der genaue Grund für die Faszination Dieter Stalders mit der Orgel war, weiss er nicht. «Die Kirche war es sicher nicht», meint der heute 78-Jährige und lacht, «kein Bub geht gern in die Kirche. Aber irgendwie war die Faszination einfach immer da.» Und sie wuchs; nicht nur für die Orgel, auch diejenige für das Harmonium – ein unterschätztes Instrument, wie Stalder sagt. Heute besitzt der ehemalige Lehrer rund 200 Harmonien und Orgeln.

Ein Sammler sei er schon immer gewesen – begonnen mit Briefmarken und Mickey-Mouse-Magazinen wurden die Sammelstücke über Schwarzwälder Orgeluhren bis hin zu den Kirchenorgeln immer grösser. Harmonien sammelt er seit 1975 im grossen Stil. «Wegen der grossen Vielfalt an Harmonientypen ist die Sammlung schnell gewachsen», berichtet Stalder. 1992 hat Stalder schliesslich das Harmonium- und Orgelmuseum eröffnet, nachdem seine Sammlung auf eine Grösse angewachsen war, die im Haus keinen Platz mehr fand. Er erzählt von der Eröffnung:

«Die ersten Gäste im Museum waren Klaus und Carmen Johannis aus Sibiu. Klaus war damals Gymnasiallehrer – heute ist er Rumäniens Staatspräsident.»

Einen Grossteil der rund 200 Instrumente stellt Stalder heute im Museum an der Widmannstrasse 9a aus, die grössten Instrumente mussten aus Platzgründen in eine Methodistenkapelle im Aargau ziehen.

Weder Stadt noch Bürgergemeinde können übernehmen

Nach 30 Jahren steht Stalder nun an einem Punkt, an dem er an die Zukunft seiner Sammlung denken muss. «Was geschieht nach unserem Ableben mit dem Museum?», habe er sich vor einigen Jahren gefragt. «Etwas war klar: Mir ist es lieber, dass die Instrumente als Sammlung zusammenbleiben, als dass ich Geld mit ihnen verdiene.» Daher die Idee: Er wollte das Museum der Stadt Liestal vermachen. Diese jedoch habe abgelehnt.

«Ich finde das Museum toll und eine gute Sache für Liestal», betont Stadtpräsident Daniel Spinnler auf Anfrage, «aber es gibt mehrere Gründe, weshalb eine Übernahme nicht möglich ist.» Einerseits sei es eine Frage der Räumlichkeiten: 200 Harmonien und Orgeln brauchen ihren Platz.

«Andererseits lebt ein solches Museum natürlich davon, dass ein versierter Spieler die Instrumente vorführt. Das macht die Faszination ja aus ­– dass man die Instrumente nicht nur anschauen, sondern auch hören kann.»

Dazu habe man Abklärungen getätigt, jedoch niemanden gefunden. Letztlich ist es auch eine Frage der Finanzen: Die Instrumente müssen restauriert, instand gehalten und das Museum betrieben werden.

Stalder spielt jeden Tag. Auch bei Museumsführungen gibt es jeweils Livemusik. Nicole Nars-Zimmer

Auch bei der Bürgergemeinde hat Stalder bereits angeklopft, aber auch das war keine Lösung. Der Bürgerrat habe sich intensiv mit der Schenkungsanfrage beschäftigt, «musste ihm aber leider eine Absage erteilen», sagt Bürgerratspräsident Franz Kaufmann.

Der Bürgergemeinde fehle das Know-how, um das Museum zu führen, weiter habe man keine Gebäude mit 500 Quadratmetern Grundfläche, die dafür nötig wären. Für die Übernahme und den Betrieb eines Museums wäre zudem ein Beschluss der Gemeindeversammlung unumgänglich.

«Unter den gegebenen Rahmenbedingungen erachtet der Bürgerrat eine Zustimmung als chancenlos.»

Die Enkel werden bereits eingeführt

Dass das Museum keine Goldgrube sei, ist Stalder klar. «Ich bin halt ein Idealist – es hat mir über die Jahre nicht viel Geld eingebracht. Aber dafür wahnsinnig viel Freude», erzählt er. Restaurationen konnte er, der bereits zwölf Orgeln gebaut hat, selber vornehmen. Nur so habe er sich auch eine so grosse Sammlung anlegen können. Die meisten Instrumente hat er günstig erworben oder gratis erhalten und eben selber restauriert. Geht das Museum in andere Hände über, schätzt er, dass es rund eine Viertel- bis Halbzeitstelle kosten würde.

Doch eine solche Lösung scheint sich derzeit nicht abzuzeichnen. Er habe jedoch ein offenes Ohr für Ideen. Der aktuelle Plan: «Nach unserem Ableben erhalten unsere neun Enkel das Museum und unsere fünf Kinder die Gebäude.» Dies mit der Bedingung, dass das Museum noch mindestens fünf Jahre weitergeführt wird. Er führe seine Enkel bereits jetzt in die Welt der Harmonien und Orglen ein und zeige ihnen, wie sie restauriert und gespielt werden.

Noch ist dies aber Stalders Job – das Museum führt er vorerst selber weiter. Führungen bietet er neu nicht nur für Gruppen, sondern auch für Einzelpersonen an, bei einer solchen ist jeweils auch Livemusik auf den Harmonien und Orgeln inbegriffen.

