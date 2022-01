Umstrittene Liestaler Deponie Höli wird wieder eröffnet

Liestal Die umstrittene Deponie Höli wird wieder eröffnet Die Liestaler Inertstoffdeponie wird mit neuer Bewilligung wohl bald wiedereröffnet. Nun soll in der Deponie, wo Bauschutt über Jahre zu Dumpingpreisen abgelagert werden konnte, alles besser werden. Auch der WWF wird wohl einlenken. Als Zückerli finanziert die Betreiberin ökologische Ersatzmassnahmen. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Die Deponie Höli in Liestal. Archivbild: Kenneth Nars

Die Deponie Höli im Norden Liestals ist seit längerem Schauplatz politischer Grabenkämpfe. Das bei Eröffnung im Jahr 2010 für mehrere Jahrzehnte ausgelegte Deponievolumen war wegen Dumpingpreisen innert nur elf Jahren mit Bauschutt aufgefüllt. Seit dem 12. Mai 2021 ist die Deponie geschlossen. Sie könnte bereits in wenigen Wochen wieder eröffnet werden.

20 Prozent mehr Volumen dank neuer Bewilligung

Die Betreiberin, die Deponie Höli AG, hat bei Drohnenflügen über das Gelände herausgefunden, dass eine 600'000 Kubikmeter grosse Mulde offen ist, und hat zum Auffüllen ein Baugesuch beim Kanton gestellt. Dieses ist kürzlich bewilligt worden, wie Yves Zimmermann, Leiter des zuständigen Amts für Umweltschutz und Energie, gegenüber dem «Regionaljournal Basel» von SRF bestätigt hat. Das Volumen der «Höli» wird damit um 20 Prozent erweitert.

Interessant ist nun aber: Der WWF der Region Basel, der die Vorgänge rund um die Höli seit Jahren kritisch begleitet, hat gemeinsam mit der Deponie Höli Liestal AG ein memorandum of understanding ausgearbeitet, sagt WWF-Geschäftsführer Jost Müller auf Anfrage der bz. Damit sollen zusätzliche Massnahmen zugunsten der Natur realisiert werden. Der Deal ist noch nicht in trockenen Tüchern, Jost Müller muss WWF-intern noch den Segen holen. Ob der WWF damit auf eine Einsprache gegen die Baubewilligung verzichtet, ist noch unklar. Er muss aber rasch entscheiden: Am kommenden Montag läuft die Frist ab.

Mengen sind beschränkt: Nur noch 450'000 Tonnen Bauschutt pro Jahr

An die Bewilligung des Kantons geknüpft ist eine Mengenbeschränkung sowie Preistransparenz. Jährlich dürfen künftig nur noch maximal 450'000 Tonnen Inertstoffe angeliefert werden. Dank des zusätzlichen Volumens kann die Deponie Höli vorerst drei weitere Jahre betrieben werden, wie Verwaltungsratspräsident Franz Thür auf Anfrage ausführt. Er hofft, die Deponie bereits Anfang März wiedereröffnen zu können. Man habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und mit den Partnern, darunter sind der Kanton und der WWF, eine neue Vertrauensbasis geschaffen, betont Thür. Die Deponie Höli AG hat sich im Memorandum verpflichtet, ökologische Massnahmen auf Ersatzflächen finanziell zu unterstützen. Denkbar sei, im Raum Liestal zu versuchen, den Gartenschläfer, das Tier des Jahres 2022, wieder anzusiedeln.

«Wir sind nicht gegen eine Erhöhung des Volumens», stellt WWF-Geschäftsführer Müller klar. Deponievolumen sei nötig, und es sei umwelttechnisch sinnvoller, den Bauschutt hier zu deponieren, anstatt ihn viele Kilometer in andere Regionen der Schweiz zu karren. Wichtig ist aus seiner Sicht, dass künftig nur noch nicht verwertbares Material deponiert wird. Bis 2030 soll das deponierte Volumen im Baselbiet gegenüber heute um rund 30 Prozent gesenkt werden.

Keine Dumpingpreise mehr in der «Höli»

Mit den Massnahmen in der neuen kantonalen Bauschuttstrategie, die heute Donnerstag im Baselbieter Landrat abgesegnet wird, soll die Recyclingquote markant erhöht werden. Wichtig sei auch, dass nur Material zu regulären Listenpreisen abgelagert werde, betont Müller. Er fordert in diesem Zusammenhang die Einführung einer kantonalen Deponieabgabe. Diese ist nicht Bestandteil des vorliegenden Massnahmenpakets, soll aber laut den vorberatenden Landratskommissionen in einem zweiten Schritt wieder aufgelegt werden.

An der heutigen Landratssitzung wird neben dem Massnahmenpaket für den Baustoffkreislauf auch über einen Vorstoss von Mitte-Landrat Simon Oberbeck diskutiert: Dieser fordert, dass der Kanton sich an Deponien beteiligt, um so transparente und wettbewerbskonforme Betreibermodelle zu gewährleisten. Auslöser waren die Vorgänge in der Deponie Höli.

