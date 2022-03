Liestal Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Liestaler Parkleitsystem Bald werden freie Parkplätze in Liestal elektronisch angezeigt. Das sind die wichtigsten Punkte. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Oberirdisch sollen nur die Parkplätze am Fischmarkt angezeigt werden, dazu kommen sieben Parkhäuser. Kenneth Nars

Im Budget 2019 wurde es erstmals erwähnt, auf das letzte Quartal 2021 angekündigt, doch es existiert noch nicht: Das Liestaler Parkleitsystem. Nun geht es aber vorwärts. Nachdem der Stadtrat dem Einwohnerrat im Januar das Parkplatzkonzept vorstellte, das auch das Parkleitsystem beinhaltet, hat er einen Kreditantrag mit Projektbeschrieb ausgearbeitet. Das sind die wichtigsten Eckpunkte.

Geht alles nach Plan, soll es Anfang 2023 in Betrieb gehen. An der Einwohnerratssitzung vom 30. März ist der Kreditantrag des Stadtrats traktandiert. Danach folgt im zweiten und dritten Quartal 2022 die Erarbeitung des Detailprojekts und gegen Ende Jahr die Umsetzung.

Es soll zwei verschiedene Tafel-Typen geben: Typ 1 verfügt über zwei Monitore oder LED-Anzeigen. Oben werden die freien Parkplätze angezeigt, unten weitere Informationen oder auch Werbung. Typ 1 ist an der Kantonalbank-Kreuzung, der Kasernenstrasse und der Rosenstrasse geplant (siehe Karte unten). Typ 2 zeigt auf nur einem Monitor die Anzahl Parkplätze an und soll an der Oristalstrasse, der Burgstrasse, der Rheinstrasse nach dem Schauenburgkreisel und an der Arisdörferstrasse bei der Gstadigkreuzung zu stehen kommen.

In einer ersten Etappe will der Stadtrat sieben Parkhäuser mit 694 öffentlichen Parkplätzen integrieren (siehe Karte): Kantonalbank/Uno (69), Zentral (24), Engel (100), Bücheli (276), Rebgarten (60), Stadtmarkt (105) und Neugstadig (60). Oberirdisch sollen die Parkfelder am Fischmarkt angezeigt werden.

Die jeweiligen Parkhäuser senden die Anzahl freier Parkplätze an einen zentralen Webserver. Über eine Web-Applikation werden diese Daten an die Anzeigen gesendet. Dazu braucht es in den Parkhäusern technische Anpassungen, der Stadtrat hofft dabei auf eine Kostenübernahme der Parkhausbetreibenden und hat die Verhandlungen aufgenommen. Am Fischmarkt soll die Angabe freier Parkplätze mit Kameraüberwachung und einer Datenübertragung an das Parkleitsystem funktionieren.

Der Stadtrat rechnet mit Kosten von rund 520'000 Franken (plus/minus 10 Prozent), für die Option mit Fischmarkt kommen rund 30'000 Franken hinzu. Die Kosten für den Bau und den Betrieb können dem Parkplatzersatzabgabefonds entnommen werden. Ende 2021 standen in diesem 529000 Franken zur Verfügung. In der Erfolgsrechnung erscheinen Bau und Betrieb so grösstenteils kostenneutral.

