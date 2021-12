Liestal «Eine Schliessung ist nicht denkbar»: Gitterli-Chef äussert sich zur laufenden Debatte Anders als eine Schliessung sei der Wunsch nach einer gerechteren Verteilung der Gitterli-Betriebskosten verständlich, findet Geschäftsführer Christian Stäubli. Doch den Gemeinden fehlt das Geld. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Schreibt wegen Corona Verluste: das Gitterli-Bad in Liestal. Nicole Nars-Zimmer

Corona hat dem Liestaler Gitterli-Bad zugesetzt. Die finanzielle Lage sei besorgniserregend, hiess es im Einwohnerrat vonseiten der Finanzkommission (Fiko). Dieses Jahr wird mit einem Verlust gerechnet. Kanton und Partnergemeinden sollen mithelfen und einen grösseren Teil der Betriebskostenbeiträge übernehmen, findet die Stadt. In einem Postulat fordert die Fiko den Stadtrat gar auf, eine Schliessung des Bads zu prüfen.

Christian Stäubli, Geschäftsführer des Gitterli-Bads, kann darüber nur Unverständnis äussern:

«Unser ganzjähriges Angebot, die Kombination von Hallen- und Freibad, ist in der Region einzigartig. Eine Schliessung ist nicht denkbar.»

Dass die politische Diskussion geführt wird, verstehe er. Wenn man jedoch die Wichtigkeit des Bads bedenke – der Schwimmunterricht von Schulen findet im Gitterli statt, in guten Jahren besucht fast eine Viertelmillion Menschen das Bad –, sei eine Schliessung des Gitterli unrealistisch.

Dies auch, weil die Volks- und Sportbad Gitterli AG in Jahren ohne Pandemie kostendeckend oder leicht positiv arbeite, so Stäubli.

«Dass das Gitterli nun dargestellt wird, als hätten wir alles falsch gemacht, kann ich nicht nachvollziehen.»

Der Verlust, mit dem das Bad dieses Jahr rechnet, liege allein an der Pandemiesituation. «Und Corona war für alle eine Katastrophe, nicht nur für uns.»

Neue Eintrittspreise sollen helfen

Während coronabedingter Schliessungen musste das Bad einen Corona-Hilfskredit aufnehmen. Härtefallhilfe gab es für das Gitterli jedoch keine: Gehören mehr als zehn Prozent der Aktienanteile eines Unternehmens der öffentlichen Hand, hat es keinen Anspruch auf Härtefallhilfe. Dies ist beim Gitterli der Fall. Beantragt habe man Härtefallhilfe, das Gesuch sei aber abgelehnt worden.

«Andere Kantone haben zusätzliche Härtefallhilfen ermöglicht, sodass auch solche Unternehmen Anspruch haben. Im Kanton Baselland gibt es dazu aber keine gesetzliche Grundlage», sagt Stäubli. Dennoch: Trotz der Pandemie sei für die Stadt Liestal und die Partnergemeinden kein einziger Franken an Mehrkosten entstanden, betont Stäubli.

Er ist ausserdem sicher: Wenn Corona vorbei ist, werde man wieder positiv wirtschaften können. Dabei dürften auch die Eintrittspreise helfen, die ab 2022 angepasst werden. Die Einzeleintritte werden beispielsweise um einen Franken bei Kindern und Jugendlichen sowie um 1.50 bei Erwachsenen angehoben. Für Auswärtige wird auch das Saisonabonnement teurer. Für Einwohnende Liestals und der Partnergemeinden bleibt das Abo beim gleichen Preis.

Anders als eine mögliche Schliessung kann Stäubli die Diskussion um die Betriebskostenbeiträge nachvollziehen:

«Da versucht die Politik, etwas nachzuholen, das seit 50 Jahren nicht gelöst wurde. Nämlich die gerechte Verteilung der Beiträge, die auch die Nutzung der Gemeinden widerspiegelt.»

Gemeinden können sich nicht mehr leisten

Nach Anfragen bei den Partnergemeinden des Gitterli-Bads wird jedoch deutlich: Die Mithilfe der Gemeinden dürfte sich in Grenzen halten. In Frenkendorf beispielsweise wird derzeit die Sanierung des eigenen Hallenbads geprüft – sollte die Gemeindeversammlung dieser zustimmen, kostet das die Gemeinde Geld, wodurch der Spielraum für höhere Beiträge fehlt. In Lupsingen wird auf eigene Sparmassnahmen verwiesen, weshalb eine Erhöhung der Beiträge derzeit nicht zur Diskussion stehe.

Diverse weitere Gemeinden lassen durchblicken, dass der Spielraum für höhere Beiträge entweder sehr klein ist oder gar nicht existiert. Einige Partnergemeinden wollen die Situation ausserdem erst im Gemeinderat besprechen und sich noch nicht dazu äussern. Andere reagierten auf eine Anfrage dieser Zeitung nicht.

Kanton finanziert nur die eigenen Sportanlagen

Beim Kanton klingt es ähnlich negativ, wenn auch aus anderen Gründen. Die Bedeutung des Gitterli-Bads ­– wie aller Frei- und Hallenbäder des Kantons – für die Sportförderung und die «Förderung der Volksgesundheit» wird dort zwar betont. Aber Michael Lehner, Mediensprecher der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, sagt auch: «Eine gesetzliche Grundlage besteht lediglich für die Mitfinanzierung bei der Erstellung regionaler Sportanlagen.» Für die Betriebskosten muss der Kanton also nicht aufkommen.

Diese Praxis sei sowohl vom Regierungsrat als auch vom Landrat im Zusammenhang mit der Vorlage Kasak 4 (Kantonales Sportanlagen-Konzept 4) im November 2020 bestätigt worden. «Deshalb leistet der Kanton Basel-Landschaft keine Beiträge an den Betrieb von Sportanlagen von kantonaler oder regionaler Bedeutung», so Lehner weiter. Ausgenommen seien eigene kantonale Sportanlagen – auf Beiträge des Kantons kann die Stadt Liestal also nicht hoffen.

