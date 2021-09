Neuhaus-Pächter übernehmen McDonald's-Lokal am Bahnhof Liestal

Liestal Frühlingsrolle und gebratene Ente statt Pommes und Burger: Das sind die Pläne für den ehemaligen McDonald's Das Ehepaar Fu übernimmt mit seinen asiatischen Gerichten die Liegenschaft am Liestaler Bahnhofsplatz, in der bis zum Sommer 2020 McDonald’s einquartiert war. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marlene und Ko Cheung Fu übernehmen das Lokal. Nicole Nars-Zimmer

Sie wagen noch einmal etwas Neues: Marlene und Ko Cheung Fu zügeln vom Restaurant Neuhaus gegenüber vom Hotel Engel an die Poststrasse 1 am Bahnhofsplatz. Seit zwölf Jahren wirten sie zusammen im Zentrum von Liestal und bauten schon vor der Coronapandemie ihren Take-away- und Lieferservice aus. Vor dem «Neuhaus» pachtete das Ehepaar das Restaurant Bambus an der WB-Station Lampenberg.

Der Umzug an den Bahnhof bedeutet für das Wirtepaar eine noch höhere Personenfrequenz und damit hoffentlich noch mehr Absatz. Der Umzug ist auch ein Wagnis, geben beide unumwunden zu. Denn mit dem Standort am Bahnhof sind auch viele Erwartungen verbunden. Sie sollen dafür sorgen, dass kulinarisch neben der Hauptpost wieder etwas geht. Wie wichtig dieser Standort für Liestal ist, zeigte sich am Polizisten, der am Donnerstagmorgen auf dem Weg zur Post auf das Ehepaar Fu traf. «Wir ziehen vom ‹Neuhaus› hierher», kündete ihm Ko Cheung Fu erwartungsfroh an. «Oha», antwortete der Polizist erstaunt. «Dann geht hier endlich wieder was.»

Seit 24 Jahren ein erfolgreiches Beizer-Ehepaar

Wohl viele Passantinnen und Passanten haben in den letzten Monaten bei einem Blick ins Gebäude entsetzt festgestellt, dass Stühle und Tische querbeet herumliegen, als hätte sprichwörtlich eine Bombe eingeschlagen. McDonald’s wird seine ehemalige Filiale erst Anfang Oktober räumen. Die Überreste des Fast-Food-Riesen sind noch überall zu sehen und zu spüren.

So sieht es derzeit noch aus in der alten McDonald's-Filiale. Nicole Nars-Zimmer

Marlene und Ko Cheung Fu ist bewusst, dass baulich einiges getan werden muss, bis sie Anfang 2022 loslegen können. Der Lieferservice soll ohne Unterbruch am neuen Standort an der Poststrasse weitergehen.

Das Angebot am Bahnhof werde laufend ausgebaut. Ziel sei es, dass es neben dem bei Schülern, Handwerkern und Passanten beliebten Take-away und dem Lieferservice auch einen bedienten Bereich geben wird. Während Ko Cheung Fu mit zwei Kollegen in der Küche steht, ist Marlene Fu als Gastgeberin an der Front zuständig und hilft da, wo es sie gerade braucht, wie sie lachend erzählt. Das Take-away-Essen und -Trinken wird durch Fenster herausgegeben. Zu den Spezialitäten der Küche gehören Poulet Sweet & Sour, Rindfleisch Sichuan, verschiedene Thaicurry-Varianten und gebratene Ente.

Keine konkreten Gespräche mehr mit der Stadt

Mit dem Einzug des Ehepaars Fu ist auch klar, dass die Liegenschaft an der Poststrasse 1 nicht mehr Teil eines möglichen Quartierplans rund um die Poststelle sein wird. Dies war vor Jahren beim Quartierplan «Am Orisbach» anders. Doch Liegenschaftsbesitzer Beat Stutz zog sich aus den Verhandlungen zurück. Stadt und Post sahen vor, dass er im Stockwerkeigentum ins neue Postgebäude einziehen kann. Doch die Post befürchtete, dass damit ihre Rendite sinken würde. Und auch Beat Stutz war überzeugt, dass ein Stockwerkeigentum in einem neuen Gebäude für ihn im Vergleich zur Situation jetzt Nachteile mit sich bringen würde.

Deshalb zog er sich 2018 aus dem Projekt zurück. Seitdem hat es keine konkreten Gespräche mehr mit der Stadt gegeben, verrät Stutz. Er sei nun froh, dass mit dem Ehepaar Fu eine geeignete Nachfolge für McDonald’s gefunden wurde, die den Platz am Bahnhof wieder belebt.

Marlene und Ko Cheung Fu waren am Ende eine von drei Parteien, mit denen Beat Stutz ernsthafte Gespräche führte. Stutz:

«Sie haben sich wirklich am meisten um die Liegenschaft bemüht. Deshalb haben wir ihnen den Zuschlag gegeben.»

Stutz ist vom Konzept der Fus überzeugt und hat sich schon selber von den kulinarischen Künsten ihrer Küche überzeugen lassen.