Liestal Geflüchtete kommen in die Militärsporthalle – Vereine suchen neuen Trainingsort Weil in der Militärsporthalle Geflüchtete untergebracht werden, können Liestaler Clubs ihre Trainings nicht mehr dort durchführen. Der Kanton hofft auf Verständnis der Vereine. Kelly Spielmann 07.04.2022, 05.00 Uhr

In der Dreifachturnhalle bei der Liestaler Kaserne werden ab Freitag Geflüchtete untergebracht. zVg

Ab Freitag werden in der Militärsporthalle in Liestal 200 ukrainische Geflüchtete temporär unterkommen. Das hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) gemeinsam mit dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport am Freitag mitgeteilt.

Für die Vereine, welche die Halle bisher abends benutzt haben, bedeutet das: Bis auf weiteres kann ihr Training nicht stattfinden. «Am Freitagmittag habe ich das Telefon erhalten», erzählt Franz Thür, Präsident des Turnvereins Liestal. Bis am Dienstag müsse man das Material aus der Halle entfernen.

Die Trampolinspringerinnen und -springer trainieren zweimal wöchentlich in der Militärsporthalle – der Sport erfordert eine Höhe, welche die Halle bieten kann. Wo die Hochleistungsgeräte nun untergebracht werden können, ist noch unklar – draussen lagern könne man sie nicht. Das grössere Problem sei, dass die Mitglieder nicht trainieren können – darunter zwei Mädchen im Olympia-Talent-Kader. Thür:

«Dauert das zwei Jahre, könnte es das Ende ihrer Karriere bedeuten.»

Denselben Bescheid hat Kevin Müri, Präsident des Vereins Liestal Basket 44, erhalten. Mit rund 300 Mitgliedern sei es sonst schon eine logistische Herausforderung, genügend Trainingsorte zu finden. Die Militärsporthalle, in welcher der Verein vier Belegungsfenster von je zwei Stunden pro Woche nutzt, sei deshalb sehr wichtig.

Hallensituation in Liestal ist angespannt

Müri betont: «Wir haben absolutes Verständnis, dass die Geflüchteten nun in der Halle unterkommen. Uns geht es darum, dass wir einen Ersatz für unsere Trainings benötigen.» Auch beim Turnverein heisst es, das Problem sei keinesfalls die Unterbringung von Schutzsuchenden, sondern die Kommunikation sowie das Fehlen einer Alternative.

Denn: In Liestal ist die Hallensituation sonst schon angespannt. Seit Jahren läuft die Debatte um eine Stadthalle, welche von rund 80 Vereinen unterstützt wird und am 15. Mai zur Abstimmung kommt. Müri erklärt: In der Dreifach-Sporthalle bei der Kaserne wurden den Vereinen wöchentlich rund 20 Zeitfenster à zwei Stunden zur Verfügung gestellt.

Selbst wenn man auf die Einfachhalle der Zollschule ausweichen könnte – einer von Müris Vorschlägen, da diese früher auch von Vereinen genutzt worden sei – gäbe dies nur zehn solche Fenster. «Es wäre sehr wünschenswert, aber ein Tropfen auf dem heissen Stein», sagt der Basketball-Präsident.

Eine weitere Idee der Vereine ist das Erstellen einer Ballonhalle auf der Anlage Schauenburg. «Es müssen nun kreative Ideen her», findet Franz Thür. Man hoffe auf die Unterstützung von Gemeinde, Kanton und Bund, so Müri.

Vereine können die Halle gratis nutzen

«Dass die aktuelle Situation auch die Vereine zusätzlich fordert, können wir durchaus nachvollziehen», sagt Adrian Baumgartner, Sprecher der Sicherheitsdirektion. Ein Real- oder sonstiger Ersatz des Kantons sei aber nicht vorgesehen. Vereine, die unter das Sportfördergesetz fallen, können die Halle gratis nutzen. «Sämtlichen Vereinen ist bekannt, dass in besonderen Fällen und Ausnahmesituationen die Halle freizugeben ist.»

Es ist nicht das erste Mal, das Geflüchtete bei der Kaserne unterkommen. Kenneth Nars

Nach der Anfrage des SEM bei Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer hätten sich die Verantwortlichen bereit erklärt, «quasi im Sinne einer humanitären ‹Güterabwägung› angesichts der grössten Flüchtlingsströme in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg», so Baumgartner.

«Bei der kurzfristigen Entscheidung gingen wir von einem erhöhten Verständnis und von einer erhöhten Solidarität aus.»

Ähnlich kling es bei der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD): Die Vereine sind selber zuständig für die Organisation passender Räumlichkeiten, sagt Sprecherin Fabienne Romamens. Von der Schliessung ist die BKSD selber betroffen ­– das Sportamt hält an Wochenenden Kurse in der Militärhalle ab. Für diese habe man trotz kurzfristiger Bekanntgabe Ersatzlösungen an verschiedenen Standorten gefunden.

