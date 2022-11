Andere Gemeinden sollen mehr Beiträge ans Gitterlibad zahlen

Liestal Gemeindewochen und mehr Anlässe: Wird sich das Gitterli so über Wasser halten? Die Stadt Liestal zahlt mit aktuell 900'000 Franken jährlich die höchsten Betriebskostenbeiträge an das Hallen- und Freibad. Nun gibt es Ideen, wie andere Gemeinden zu höheren Beiträgen motiviert werden könnten. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 21.11.2022, 05.00 Uhr

Das Hallenbad im Sommer schliessen, um Kosten zu sparen, ist für das Bad keine Option. Sportvereine und Kurse sind darauf angewiesen. Nicole Nars-Zimmer

900'000 Franken – diesen Betrag hat die Stadt Liestal der Sport- und Volksbad Gitterli AG in den vergangenen vier Jahren im Rahmen der aktuellen Leistungsvereinbarung jährlich bezahlt. Und auch in den Jahren 2023 und 2024 soll derselbe Betrag gesprochen werden – so beantragte es der Stadtrat in einer Vorlage zur Erneuerung der Leistungsvereinbarung zwischen Stadt und Bad, die Ende dieses Jahres ausläuft, beim Einwohnerrat.

Ende September überwies das Parlament die Vorlage zur Vorberatung an die Finanzkommission. Deren Bericht liegt nun vor. Und zeigt: Beim Gitterlibad hat man sich Gedanken um die finanzielle Zukunft gemacht.

Liestal will weniger zahlen als bisher

Das war notwendig. Denn im vergangenen Jahr wurde die finanzielle Lage des Bads im Parlament als «besorgniserregend» beurteilt, nachdem die Fiko sich schon einmal mit der Situation befasst hatte. So hat sich etwa die Rückzahlung der zwei Darlehen über 775'000 und 1,7 Millionen Franken, welche die Stadt dem Gitterli in den vergangenen Jahren gewährt hat, verzögert. Für zusätzliche Unzufriedenheit sorgte die Leistungsvereinbarung: Die Stadt Liestal trägt rund 80 Prozent aller Betriebskostenbeiträge, während nur rund 20 Prozent der Besuchenden aus Liestal kommen.

Die Mitteilung war klar: Für eine Verlängerung der Leistungsvereinbarung muss das Bad Prüfungen vornehmen – etwa, wie die Betriebskostenbeiträge der Stadt Liestal gesenkt werden können. Denn ab 2025 will Liestal keine 900'000 Franken jährlich mehr zahlen.

Die aktuelle finanzielle Situation des Bads kann zwar als gut bezeichnet werden. Im Jahr 2021 musste es einen Verlust von lediglich 7000 Franken verzeichnen – dank der Stundung der Rückzahlungen an die Stadt. Für das aktuelle Jahr geht das Gitterlibad von einem Gewinn von knapp 30'000 Franken aus. Dies nach Abzahlung des Covid-Kredits von 190'000 und der ersten Kredittranche an die Stadt Liestal von 340'000 Franken.

Während das positive Nachrichten sind, rechnet die Fiko dennoch damit, dass die Sport- und Volksbad Gitterli AG für die Aufrechterhaltung des Badebetriebs auch mittelfristig auf Betriebsbeiträge von rund 1,1 Millionen Franken angewiesen sein wird. Um trotz tieferer Beiträge der Stadt über die Runden zu kommen, bleiben dem Bad zwei Möglichkeiten: Es kann Kosten einsparen oder seine Erträge erhöhen.

Vorteile für Gemeinden, die mehr zahlen

Eine Idee, die im Fiko-Bericht genannt wird, sind Unterstützungsmodelle: Die Einwohnerinnen und Einwohner einer Gemeinde kommen, je nach Höhe der Beiträge ihres Wohnorts, in den Genuss verschiedener Gitterli-Vorteile. Das sollen etwa Spezialkonditionen beim Schulschwimmen, Gutscheine für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger oder zehn bis 25 Prozent Rabatt auf Jahreskarten und Saisonabonnemente sein. Ein Vorteil könne auch sein, dass eine bis zwei Wochen pro Jahr einer jeweiligen Gemeinde gewidmet werden, in welcher Zeit die Einwohnerinnen und Einwohner des entsprechenden Orts 50 Prozent Rabatt auf Einzeleintritte erhalten sollen.

Zudem sollen Gemeinden, die einen Beitrag von 16 Franken pro Einwohner und Jahr zahlen, einen Sitz im Beirat der Sport- und Volksbad Gitterli AG erhalten. Ab 24 Franken pro Kopf und Jahr soll die Gemeinde als Trägergemeinde im Verwaltungsrat Einsitz nehmen. Der Stadtrat schätzt, dass durch ein solches System zusätzliche Betriebsbeiträge von rund 200'000 Franken erzielt werden könnten.

Keine Schliessung des Hallenbads im Sommer

Auch Events und Anlässe für Dritte möchte man ausbauen, um mehr Erträge zu generieren. Im vergangenen Jahr habe man damit gute Erfahrungen gemacht. Wo man beim Gitterlibad weniger Handlungsspielraum sieht, ist die Aufwandseite. Dies etwa wegen des bereits tiefen Lohnniveaus der Angestellten. Neben dem Personalaufwand seien die Energiekosten der zweitgrösste Faktor – bis Ende 2024 hat das Bad Strom zum Fixpreis garantiert, anschliessend muss er neu verhandelt werden. Ebenfalls keine Option sei die Schliessung des Hallenbads während der Sommermonate: Der Einnahmeausfall wird höher geschätzt als die Ersparnisse, weil etwa Sportvereine oder Kurse, wie das Babyschwimmen darauf angewiesen seien.

Die Fiko will der Sport- und Volksbad Gitterli AG einstimmig noch zwei Jahre Zeit geben, um die Verhandlungen mit den umliegenden Gemeinden mit Hilfe des Stadtrats abzuschliessen und entsprechende Überlegungen umzusetzen. Sie beantragt beim Einwohnerrat, die Leistungsvereinbarung für die Jahre 2023 und 2024 zu verlängern. Aber: «Mit Blick auf die finanzielle Lage der Stadt Liestal und dem Missverhältnis des Betriebsbeitrags der Stadt Liestal zum Anteil der Liestaler Badegäste, erachtet die Fiko eine Reduktion des Betriebsbeitrages an die SVG ab dem Jahr 2025 als unerlässlich.» Das Parlament wird den Bericht in der nächsten Sitzung vom 30. November behandeln.

