Liestal Hat der Velo-Kurierdienst doch noch eine Chance? Von Öko-Job Einkäufe nach Hause liefern lassen – das soll nur noch bis Ende September möglich sein. Sechs Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte reichen nun aber ein dringliches Postulat ein. Kelly Spielmann 23.06.2022, 17.53 Uhr

Weil zu wenig Sozialhilfeempfänger zugewiesen wurden, wurden die Lieferdienste immer öfter von Zivildienstleistenden ausgeführt, so etwa in Rheinfelden. Dennis Kalt

Die Stiftung Öko-Job stellt per Ende September ihren Velo-Kurierdienst ein – das hat die Geschäftsleitung Ende Mai in einem Kundenschreiben mitgeteilt. In den letzten zwölf Jahren konnten mit Öko-Job in Liestal, Bubendorf, Füllinsdorf, Frenkendorf, Lausen, Seltisberg, Augst, Kaiseraugst, Rheinfelden, Giebenach, Magden, Möhlin und im Länge Quartier Pratteln Einkäufe nach Hause geliefert werden.