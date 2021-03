Fassadenstreit Alarmstimmung in Liestal: «Jetzt darf der neue Bahnhof nicht vergeigt werden» Die Einsprecher stehen isoliert in der politischen Landschaft – alle Ortsparteien wollen das von den SBB abgeänderte Siegerprojekt, wenngleich mit unterschiedlicher Begeisterung. Andreas Hirsbrunner 16.03.2021, 05.00 Uhr

So wollen die SBB den neuen Bahnhof bauen: Vorne das eigentliche Bahnhofsgebäude anschliessend ans Palazzo (links). Hinten der neue Büro- und Wohnbau. Visualisierung: SBB

Plötzlich fühlt man sich in Liestal in den Spätherbst 2017 zurückversetzt. Damals tobte ein hochemotionaler Abstimmungskampf um den Quartierplan Bahnhofcorso mit neuem Bahnhof, Büro- und Hochhaus, an dessen Ende das Stimmvolk mit 70 Prozent klar Ja sagte. Jetzt wird’s wieder emotional, wobei es interessanterweise um den einzigen Teil geht, der 2017 unbestritten war: das neue Bahnhofsgebäude und das Bürohaus. Grund sind die Änderungen, die die SBB insbesondere an der Fassade vorgenommen haben. Dies mit der Folge, dass das heutige Projekt mit einem anderen Gesicht daherkommt als das Siegerprojekt des damaligen Architekturwettbewerbs, dessen Visualisierung 2017 im Abstimmungskampf Pate stand.

Der Verein liestal.orientiert mit Kurt Bitterli und Raoul Rosenmund an der Spitze reagierte mit einer Einsprache (bz vom 3. März). In den Leserbriefspalten hauten sich Politiker und Fachleute Pro- und Contra-Argumente um die Ohren, schliesslich wartete der Stadtrat mit einem geharnischten Communiqué auf. Stadtpräsident Daniel Spinnler stellte die Einsprecher darin in die Ecke der Verhinderer und äusserte die «grösste Sorge» des Stadtrats, dass die Einsprache den neuen Bahnhof gefährden und damit die städtische Entwicklung blockieren könnte.

Setzen SBB den Stadtrat unter Druck?

«Liestal.orientiert» doppelte am späten Sonntagabend mit einer eigenen Mitteilung nach: Der Verein befürchte, dass die einseitige stadträtliche Intervention das Verfahren beeinflussen könnte. Wenn es jetzt terminlich eng werde, trügen die SBB mit ihrer Planung die Verantwortung dafür. Und weiter: «Doch die mächtige SBB weiss, dass die knappe Zeit für sie kein Nachteil ist. Die knappe Zeit wirkt unterstützend dabei, die Behörden der Stadt Liestal, die offensichtlich im gleichen Boot sitzen, zu alarmieren, um die vernünftigen Schranken einer legitimen Einsprache in Frage zu stellen.»

Ist der Stadtrat von den SBB unter Druck gesetzt worden? Stadtpräsident Spinnler, der das heutige Projekt «klar besser» findet als das erste, sagt: «Die SBB haben keinerlei Druck aufgesetzt. Im Communiqué kommen unsere eigenen Befürchtungen zum Ausdruck.» Wenn die Baurekurskommission nun ein halbes Jahr Zeit brauche für ihren Entscheid, werde es eng. Denn der neue Bahnhof könne nur im Zeitfenster gebaut werden, während dem die Gleise auf Bahnhofsseite im Zusammenhang mit dem Vierspurausbau stromfrei seien. Spinnler: «Es handelt sich hierbei um eine einmalige Chance für Liestal. Jetzt darf der neue Bahnhof nicht vergeigt werden.»

Liestaler Ortsparteien stehen unisono hinter Stadtregierung

Das sehen die befragten Liestaler Ortsparteien ähnlich, wenngleich mit unterschiedlichen Nuancen. SP-Co-Präsident Patrick Mägli sagt: «Ich stimme mit dem Stadtrat überein. Was jetzt abläuft, ist unglaubwürdig und gefährlich: Jene, die seinerzeit gegen das Hochhaus gekämpft haben, sind jetzt gegen den Bahnhof. Ich habe grosse Sorge, dass wir das versemmeln.» Dominik Beeler, Präsident der Grünen, meint: «Wenn das Bahnhofsprojekt jetzt wegen Lappalien kippt, dann wäre das eine verpasste Chance.» Bei den Grünen gebe es zwar auch kritische Stimmen, aber er gehe davon aus, dass die Parteibasis hinter dem aktuellen Projekt stehe.

Auch Stefan Fraefel (CVP), im Einwohnerrat Präsident der Mitte-Fraktion, verfolgt die Entwicklung «mit grosser Sorge». Er, von Beruf Staatsanwalt, sagt: «Hier werden Rechtsmittel ausgeschöpft, die am Ende keinen Erfolg haben dürften, weil ein Quartierplan keine Fassadengestaltung umfasst.» Er persönlich hätte es aber begrüsst, wenn die SBB das ursprüngliche Projekt, wie es Bestandteil des Abstimmungskampfs gewesen sei, umgesetzt hätten. Fraefel: «Das ist nicht sehr glücklich gelaufen, die Änderungen sind aber auch nicht so gravierend.» Vor allem dann nicht, wenn man sich den bisherigen Bahnhof vor Augen führe.

Hier schliesst SVP-Fraktionspräsident Hanspeter Meyer an: «Ich finde nicht in Ordnung, was die SBB gemacht haben. Das Projekt sieht jetzt völlig anders aus.» Und er habe auch Rückmeldungen von Parteimitgliedern, die sich verschaukelt fühlten. Trotzdem betont Meyer: «Der neue Bahnhof muss in erster Linie funktional sein und nicht architektonisch super. Wir wollen das Projekt nicht gefährden, denn am schlimmsten wäre, wenn wir den alten Bahnhof behalten müssten.» Keine Stellung will FDP-Präsident Hans Vogt nehmen, bevor nicht die Fraktion das Thema diskutiert hat. Gemessen an den publizierten Leserbriefen zeichnet sich bei den Liberalen eine interne Spaltung ab.

Und was sagt der Jury-Präsident des damaligen Wettbewerbs? Architekturprofessor Johannes Käferstein findet, dass das Siegerprojekt «extrem sorgfältig» weiterbearbeitet worden sei und seine Identität behalten habe. Auch bei den Änderungen der Materialität – gestockter Beton statt Backsteine – habe die Bauherrin auf Qualität geachtet und den städtebaulichen Gestus bewahrt. Käferstein: «Ich kann hinter dem heutigen Projekt stehen.»